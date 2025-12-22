Mais empresas do que pessoas, país mais rico do mundo e não tem exército nem bombeiros: conheça Liechtenstein

Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei.
Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos.
'Espremido' entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem uma extensão de apenas 160 km² — área menor do que muitos bairros de grandes cidades brasileiras.
Embora esteja geograficamente integrado ao continente europeu, o país não faz parte da União Europeia.
Desde 1924, o país adotou o Franco suíço como moeda oficial, considerada uma das mais estáveis do mundo ao lado do dólar e do euro.
Ainda que não faça parte do principal bloco europeu, Liechtenstein mantém estreitas relações econômicas e diplomáticas com seus vizinhos.
Apesar da população de menos de 40 mil habitantes, o país abriga aproximadamente 75 mil empresas registradas, tornando-se conhecido por ter mais companhias do que moradores.
Essa peculiaridade reflete sua economia altamente desenvolvida, baseada em serviços financeiros, indústria de alta tecnologia e um ambiente favorável aos negócios.
Uma curiosidade que chama a atenção é que o país não tem exército desde 1868, quando aboliu suas forças armadas.
O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção.
O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria.
A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina.
Sua capital, Vaduz, reflete esse clima de exclusividade, abrigando apenas 6 mil moradores.
Com atmosfera de cidade pequena, Vaduz concentra museus, centros culturais e o castelo que domina a paisagem alpina e serve de residência oficial da família principesca.
Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus.
Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de “alugar” o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas.
Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global.