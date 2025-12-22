Ninguém mora nessas cidades; confira os motivos da debandada

Estas cidades-fantasma têm histórias e desfechos diferentes. Algumas viraram atrações turísticas, em que as autoridades estabelecem normas para a visitação.
Conheça agora cidades-fantasma que viraram ruínas pelo mundo. E entenda o que aconteceu para justificar essa debandada geral.
Kayakoy (Turquia) - No século 18, era habitada por gregos e turcos. Mas foi abandonada no início dos anos 1920, quando terminou a Guerra Greco-Turca.
Só existem ruínas de 500 casas e duas igrejas ortodoxas. Turistas vão lá para conferir o que restou.
Centralia (EUA) - A cidade, na Pensilvânia, foi fundada em 1875. Teve 5 mil habitantes em 1960. Era um lugar normal, com escolas, igrejas, mercados, vida cotidiana. Hoje, é tudo vazio, e há uma placa advertindo para o perigo na entrada.
A cidade teve que ser abandonada porque uma empresa ateou fogo para queimar lixo num aterro e não sabia que, embaixo, havia uma antiga mina de carvão. O fogo no subsolo se espalhou e as altas temperaturas obrigaram todos os moradores a fugir. Até hoje, sai fumaça pelo chão.
O cenário é tão assustador que essa cidade inspirou o jogo Silent Hill (que também deu origem ao filme 'Terror em Silent Hill').
Varosha (Chipre) - É um bairro abandonado no sul da cidade de Famagusta. Antes de 1974, era uma moderna área turística da cidade.
Mas seus habitantes fugiram durante a invasÃ£o turca. EstÃ¡ vazia desde entÃ£o. Na foto, hotÃ©is - antes movimentadÃssimos - viraram ruÃnas.
Pyramiden (Noruega) - Cidade construída no auge da União Soviética, recebeu esse nome por causa de um morro em forma de pirâmide. Dependia de subsídios do governo, mas, com o fim da URSS, foi esvaziada. Embora fique na Noruega, pertence à Rússia.
Na foto, uma inscrição em branco na mina de carvão diz 'Paz para o mundo!' em russo. Soa como ironia em termos de guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Ilha de Hashima (JapÃ£o) - Fica na provÃncia de Nagasaki. Entre 1887 e 1974, serviu de base militar para a extraÃ§Ã£o de carvÃ£o
Com a troca do carvão para o petróleo, suas atividades foram encerradas. A ilha ficou vazia e é visitada por curiosos.
Kolmanskop (Namíbia) - Construída por alemães em 1908, a 10 km da cidade portuária de Lüderitz. O objetivo era a exploração de diamantes. Em 1917, era responsável por 12% da produção de diamantes no mundo.
Mas, com o esgotamento das jazidas, a cidade foi abandonada. E a areia do deserto invadiu o lugar. Casas, empresas, tudo foi tomado pela areia do deserto.
Bodie (EUA) - Fica na Califórnia. Inaugurada em 1857, foi importante na época da corrida do ouro. Chegou a ter 10 mil habitantes.
Quando o metal se esgotou na região, em 1915, as pessoas foram embora. Em 1962 foi transformada em Parque Estadual.
Pompeia - Cidade do Império Romano, na região da Campânia, no sul da Itália, foi destruída pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C. Ficou soterrada por cinzas e pedras-pomes numa das catástrofes mais conhecidas da história.
Escavações revelaram ruínas intactas e corpos moldados pelas cinzas do vulcão, o que criou um cenário impressionante. Pompeia tornou-se um sítio arqueológico de imenso valor, classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
A cidade é uma das atrações turísticas mais populares da Itália, visitada anualmente por cerca de 2,5 milhões de pessoas.
Pripyat (Ucrânia) - Mesmo antes da guerra contra a Rússia, ficou deserta por causa do acidente nuclear de Chernobyl.
Fundada em 1970 justamente para abrigar trabalhadores da usina, ficou contaminada com o vazamento da radiação. E ainda serão necessários cerca de 20 mil anos para que o lugar possa voltar a ser habitado.
Apesar disso, Pripyat é aberta à visitação dependendo da medição da radiação. Os visitantes só podem entrar com roupa adequada, não podem tocar em nada e precisam a todo instante usar um medidor de radiação.