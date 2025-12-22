Galeria

Maior águia do mundo ressurge no Pantanal e acende alerta sobre conservação

A descoberta de um ninho ativo da harpia (Harpia harpyja) â?? considerada a maior Ã¡guia do mundo â?? no Pantanal do Mato Grosso do Sul, especificamente em CorumbÃ¡, reacendeu debates sobre conservaÃ§Ã£o ambiental e biodiversidade brasileira.

Por Flipar
Anibal Paradisi / Portal da Prefeitura

Essa espécie pode atingir mais de 2,20 metros de envergadura e superar os 11 quilos, sendo uma das aves de rapina mais poderosas do planeta.

Rocky - Flickr wikimedia commons

A confirmação ocorre 13 anos após o primeiro registro de um ninho de harpia na região, evidenciando que os casais ainda ocupantes são capazes de se reproduzirem em áreas preservadas no Maciço do Urucum, uma área de vegetação densa e difícil acesso.

Flickr arkko Järvinen

A presença da harpia revela que ainda há fragmentos de mata preservados no Pantanal, cruciais para sua sobrevivência. Classificada como 'quase em extinção', a espécie tem baixa taxa reprodutiva: geralmente apenas um filhote sobrevive a cada ciclo, que ocorre a cada três anos.

Tobias Biehl - wikimedia commons

A harpia vive em florestas tropicais da América Central e América do Sul e é conhecida por caçar macacos e bichos-preguiça.

Jiang Chunsheng - wikimedia commons

Mahlum wikimedia commons

Existem cerca de 60 espécies de águias no mundo. Elas estão divididas em grupos com características e distribuição geográfica que marcam as espécies.

MarioM -wikimedia commons

A águia-real faz parte do grupo que abrange aves de médio a grande porte, com asas largas e caudas relativamente curtas, adaptadas para um voo potente e muitas vezes planado.

Flickr Jose Antonio Amado Hidalgo

As águias são aves de rapina, juntamente com gaviões e falcões, e são classificadas de acordo com características ecológicas, fisiológicas e etológicas

Imagem de Robert C por Pixabay

As águias são aves diurnas, com bicos fortes e garras afiadas, e são capazes de localizar presas a grandes distâncias. Elas vivem em todos os tipos de habitats, exceto na Antártida. Veja algumas espécies.

Imagem de Winkelmann por Pixabay

Águia-serrana (Geranoaetus melanoleucus) - É uma espécie campestre e tem por hábito caçar em áreas abertas, sobretudo nos topos de serra, campos e pastagens adjacentes e nas áreas de cerrado.

Stauss wikimedia commons

Sua distribuição vai da Cordilheira dos Andes até a Colômbia e Venezuela, expandindo-se até Argentina e Brasil, onde é tida como uma espécie rara e ameaçada de extinção.

Henrryp10 - wikimedia commons

Águia-de-harris (Parabuteo unicinctus) - É uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil.

A.Savin wikimedia commons

Águia-Careca (Haliaeetus leucocephalus ) - Também é chamada de águia-de-cabeça-branca - É nativa da América do Norte.

Andy Morffew wikimedia commons

Sua distribuição geográfica inclui a maioria do Canadá, todos os Estados Unidos sendo o Alasca a sua maior distribuição, e norte do México.

Águia-Rabalva ( Haliaeetus albicilla) - É uma espécie que vive no norte da Europa e da Ásia. E se alimenta principalmente de peixes, aves aquáticas e carniça. A maior população da águia-rabalva remanescente na Europa encontra-se na região dos fiordes da Noruega.

Andreas Weith. wikimedia commons

Águia-filipina (Pithecophaga jefferyi) - Também conhecida como águia-pega-macaco, é uma grande águia em risco de extinção que habita as florestas tropicais das Filipinas. A águia está restrita às ilhas de Mindanao e Luzon.

scorpious18 on Flickr - wikimedia commons

Águia-Serpentária-de-Crista (Spilornis cheela) - Faz parte do grupo das Águias-Serpentárias, que têm esse nome porque são conhecidas por caçarem serpentes.

Yathin S Krishnappa wikimedia commons

Esta águia marrom-escura, de tamanho médio a grande, é atarracada, com asas arredondadas e cauda curta. Encontrada em florestas na Ásia tropical . Possui uma crista distinta e adaptações para caçar répteis e pequenos mamíferos.

Mike Prince wikimedia commons

Águia-serpentária-africana ou águia-cobreira (Circaetus gallicus) – Conhecida por sua dieta rica em cobras, vive em regiões da África e é adaptada para capturar répteis em áreas de savana e semideserto.

MarioM - wikimedia commons

Esta é uma espécie do Velho Mundo que se distribui pela bacia do Mediterrâneo, Rússia e áreas da Ásia (Paquistão, Índia e Indonésia). É uma águia de cor clara, com asas muito compridas.

Lucianocasa - wikimedia commons

