Conheça a empresária iraniana que está remodelando o negócio dos direitos musicais

Um acordo fechado por uma empresária iraniana da indústria musical tem chamado a atenção na mídia internacional.

Por Flipar
Reprodução/@golnar_khosrowshahi

Golnar Khosrowshahi negociou para adquirir a maior parte dos direitos musicais do espólio de Miles Davis, considerado um dos mais influentes músicos do século 20.

Divulgação/Sony Music Entertainment

Khosrowshahi é fundadora e CEO da Reservoir Media, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos musicais.

Domínio Público

Ela ganhou notoriedade por ser uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical.

Reprodução/@golnar_khosrowshahi

Seu acordo pelos direitos musicais do espólio de Davis inclui 90% das suas composições e receitas, além da gestão de nome e imagem do lendário jazzista.

William P. Gottlieb/Wikimedia Commons

Esse negócio se soma a outros movimentos estratégicos da Reservoir, que já controla os catálogos de outros artistas icônicos.

israel palacio/Unsplash

Joni Mitchell, Snoop Dogg, Sheryl Crow, The Isley Brothers e o saxofonista Sonny Rollins são alguns dos artistas que têm suas obras gerenciadas pela empresa de Khosrowshahi.

Jørund Føreland Pedersen/Wikimedia Commons

Nascida no Irã em 1971, Golnar Khosrowshahi é pianista clássica com MBA pela Columbia Business School.

Reprodução/YouTube

Ela entrou no mercado durante a crise digital da música, nos anos 2000, quando os catálogos eram negócios subvalorizados.

Reprodução/@golnar_khosrowshahi

Hoje, sua empresa tem participações em clássicos como 'Ring of Fire', de Johnny Cash, e 'Take Me Home, Country Roads', de John Denver.

Reprodução/@golnar_khosrowshahi

A companhia também é dona dos selos Chrysalis e Tommy Boy, fundamentais para o gênero do hip-hop.

Alphacolor/Unsplash

Em 2023, a Reservoir foi responsável por destravar os direitos das gravações do grupo De La Soul, permitindo que chegassem aos serviços de streaming.

Divulgação

“Ter conseguido fazer o impossível com o De La Soul foi um cartão de visitas incrível para a Reservoir”, declarou Bill Werde, diretor do programa de negócios musicais Bandier, da Universidade de Syracuse.

Divulgação

Khosrowshahi credita parte de seu sucesso ao fato de ser uma 'outsider' em um setor historicamente fechado, no qual mulheres dificilmente alcançam posições de liderança.

Reprodução

“Você praticamente não vê ninguém que cresceu dentro da indústria musical e chegou à liderança sendo mulher”, disse a CEO.

Reprodução

Atualmente, Khosrowshahi é consolidada como uma das executivas mais influentes da música mundial.

Reprodução

Ela transformou a Reservoir em uma potência, capaz de fechar acordos históricos com ícones da música e garantir que legados artísticos sejam preservados e modernizados.

Divulgação

