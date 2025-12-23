Primeiro foguete comercial partindo do Brasil explode após lançamento no Maranhão

Durante o voo, que durou pouco mais de um minuto, uma anomalia foi identificada e a transmissão ao vivo acabou sendo interrompida.
Antes do corte do sinal, foi possível acompanhar o foguete atingir a velocidade do som e avançar até o ponto de maior pressão aerodinâmica , a 'MAX Q'.
Técnicos da Innospace, da Força Aérea Brasileira (FAB) e de outras instituições irão analisar os dados para identificar as causas do acidente e avaliar a extensão dos danos sobre as cargas transportadas.
A missão, batizada de 'Operação Spaceward', era histórica por representar o primeiro lançamento comercial de um foguete a partir do território brasileiro.
O foguete não era tripulado, mas transportava oito cargas estratégicas desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia.
No total, o HANBIT carregava consigo cinco satélites e três experimentos científicos com objetivos ligados à coleta de dados ambientais, testes de comunicação, monitoramento solar e tecnologias de navegação e localização.
Em um comunicado, a FAB afirmou que 'todas as ações para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado.'
A missão também representou uma parceria inédita entre o Brasil e uma empresa privada para o lançamento de um foguete.
Alcântara é considerada uma localização privilegiada e cobiçada mundialmente por sua proximidade com a Linha do Equador.
Esse fator permite uma economia significativa de combustÃvel e reduÃ§Ã£o de custos operacionais devido Ã maior velocidade de rotaÃ§Ã£o da Terra na regiÃ£o.
Apesar dessas vantagens geográficas e da baixa densidade de tráfego aéreo, o centro de lançamento, construído nos anos 1980, enfrentou décadas de subutilização.
Conflitos fundiários com comunidades quilombolas e um acidente, ocorrido em 2003, quando a explosão de um protótipo do VLS-1 resultou na morte de 21 profissionais, acabaram atrasando o desenvolvimento do programa espacial brasileiro.
Composto por dois estágios, o HANBIT-Nano era um foguete projetado para o transporte de cargas leves, sendo capaz de levar até 90 kg a uma órbita situada na faixa dos 500 km de altitude.
Sua construção mobilizou uma equipe de 247 especialistas, incluindo 102 engenheiros dedicados especificamente às atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Com dimensões de 21,8 metros de altura e 1,4 metro de largura, o foguete representa um avanço no segmento de pequenos lançadores orbitais.
Antes do lançamento no dia 22 de dezembro, a missão já havia passado por três adiamentos devido a problemas técnicos identificados durante as vistorias.