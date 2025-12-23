Guia de turismo ‘rabugento’ faz sucesso nas redes e esgota ingressos de museu na Alemanha

Esqueça a cordialidade; o público se encantou justamente com o mau-humor de Joseph Langelinck, personagem criado para conduzir algumas visitas.
O sucesso é tão grande que, segundo uma publicação do museu no Instagram em setembro, todos os passeios conduzidos pelo “guia rabugento” já estavam totalmente vendidos até o fim do ano.
O personagem é interpretado pelo artista performático Carl Brandi, de 33 anos, que faz as visitas guiadas serem marcadas pelo mau humor e pela irritação.
Cada tour — anunciado pela instituição como “extremamente desagradável” — custa 7 euros (aproximadamente R$ 42).
A iniciativa surgiu do diretor do museu, Felix Krämer, que se inspirou em restaurantes famosos por seus atendentes ríspidos, como o Cencio la Parolaccia, em Roma.
Segundo Carl Brandi, em muitas regiões europeias, existe até um certo orgulho cultural associado à tradição do mau humor.
O museu vem sofrendo com uma dificuldade crescente de obter recursos públicos e, por isso, tem buscado maneiras criativas de renovar sua programação.
Como resultado, eles querem atrair visitantes mais jovens e menos acostumados ao ambiente dos museus.
Para Brandi, a atuação como Langelinck provoca uma inversão interessante: ela desafia o habitual desequilíbrio entre a autoridade do museu — que determina o que merece ser visto — e o público.
Ao ser desagradável, o guia retira a aura de autoridade absoluta da instituição, permitindo que o visitante questione essa hierarquia.
O Kunstpalast é o museu de arte da cidade de Düsseldorf, com uma tradição de mais de 300 anos.
Ele fica situado no conjunto arquitetônico do Ehrenhof, às margens do Reno.
A coleção permanente reúne cerca de 130 mil objetos, cobrindo quadros, esculturas, vidros, fotografias e arte contemporânea.
Já Düsseldorf é a capital do estado da Renânia do Norte-Vestfália, conhecida como a cidade da moda e da publicidade na Alemanha.
Lá, Altstadt, a Cidade Velha, é apelidada de 'o bar mais longo do mundo' pela concentração de mais de 260 cervejarias servindo a tradicional Altbier.