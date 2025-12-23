Galeria

Degradação provocada por ação humana aumenta risco de desmoronamentos no Sítio Histórico de Olinda

Um relatório técnico elaborado por pesquisadores alerta para um processo de degradação geológica no Sítio Histórico de Olinda, em Pernambuco.

O estudo foi feito por especialistas da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (UPE) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Segundo o documento, o local vem passando por um processo gradual de degradação do solo que pode, a longo prazo, comprometer edificações históricas e provocar desabamentos.

A pesquisa identificou que o fenômeno, chamado de 'rastejo', é agravado pela inclinação acentuada das encostas, que em alguns pontos supera os 50 graus.

Locais emblemáticos como o Seminário de Olinda, a Ladeira da Misericórdia e a Igreja do Amparo apresentaram fissuras e desníveis.

Segundo os pesquisadores, embora não haja risco iminente, a situação tende a se agravar no período chuvoso.

Eles também ressaltam que o problema é potencializado pela falta de manutenção das construções, pela supressão da vegetação e por intervenções urbanas inadequadas ao longo do tempo.

A prefeitura de Olinda informou que a Defesa Civil realizará vistorias preventivas nos locais indicados e que os dados do estudo servirão de base para o Plano de Contingência planejado para 2026.

Olinda é uma das cidades mais fascinantes e historicamente ricas do Brasil, carregando o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1982.

Fica localizada no litoral de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife e foi fundada oficialmente em 1535 por Duarte Coelho, o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco.

A cidade teve papel central no período colonial, especialmente durante o ciclo da cana-de-açúcar, quando se tornou um importante centro econômico, político e religioso do Nordeste.

Sua posição estratégica e prosperidade atraíram invasões estrangeiras, como a ocupação holandesa no século 17. Os invasores, preferindo a logística portuária de Recife, saquearam e incendiaram Olinda em 1931.

Reconstruída ao longo dos séculos, Olinda preservou um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos coloniais do país.

Entre seus principais monumentos estÃ¡ a SÃ© de Olinda, oficialmente chamada de Catedral de SÃ£o Salvador do Mundo.

O Alto da Sé, outro dos pontos mais visitados da cidade, é conhecido por sua vista panorâmica e pela produção de artesanato.

Outro marco da cidade é o Convento de São Francisco, que abriga o mais antigo claustro franciscano do país e impressionantes painéis de azulejos portugueses.

Olinda também se destaca como um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira, especialmente por seu Carnaval, considerado um dos mais tradicionais do país.

