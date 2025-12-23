Zoeira: os animais mais barulhentos do planeta

Esse peixinho possui o menor cérebro dentre todos os vertebrados. A espécie Danionella cerebrum foi descrita em 2021 e habita riachos em Myanmar e na Índia. Os cientistas acham que o barulho é para comunicação e para a disputa entre machos.
Veja agora outros animais que também são barulhentos.
Cachalote - Seu som, usado para localização, atinge 230 decibéis.É um barulho rápido, que dura 30 milésimos de segundo, mas muito intenso. O barulho equivale ao de um tiro disparado a menos de um metro de distância.
A baleia cachalote é um mamífero de origem ibérica que habita oceanos do mundo inteiro. É o maior carnívoro do planeta. Os machos chegam a ter entre 15 e 20 metros. As fêmeas, de 12 a 14 metros. Eles pesam até 80 toneladas. Conseguem ficar até 50 minutos dentro da água sem subir à superfície para respirar e mergulham a até 1.000m de profundidade.
Camarão pistola - Seu som que soa como um estalo potente chega a 218 decibéis, como o disparo de uma arma de fogo ou a turbina de um avião. O barulho acontece na hora da captura da presa. O camarão cria uma espécie de bolha de pressão acústica que 'explode' , numa onda de choque que mata o animal próximo a ele. E essa 'explosão' é muito ruidosa.
O camarão pistola também é chamado de camarão-de-estalo justamente por causa desse ruído que ele emite. Essa espécie é encontrada na costa do Oceano Pacífico, no Panamá. Geralmente fica em poças e cascalhos nas praias, encobertos por pedras.
Morcego pescador - Seu som pode alcançar 140 decibéis. Entretanto, a frequência superior a 20 kHz faz com que o ruído não seja audível para o ser humano. Ele usa o ruído para a localização de presas.
O morcego pescador habita principalmente áreas de bacias hidrográficas, desde o México até a Argentina, no continente americano. Sobrevoa a água para capturar peixes durante a noite, principalmente sardinhas e manjubas. Também come crustáceos (camarões e siris). E insetos (mariposas e besouros).
Cigarra - Seu som estridente atinge 120 decibéis e é tão persistente que, quando uma cigarra está na área, o barulho incomoda as pessoas. A 'cantoria' é emitida apenas pelos machos, para a reprodução e para afastar predadores. E o som parte do abdômen, que possui membranas formando um saco de ar, que funciona como caixa de ressonância.
Curiosamente existem mais de 1.500 espécies de cigarras, que vivem em países tropicais e na bacia do Mediterrâneo. Os tamanhos variam bastante, mas algumas podem atingir até 15 cm de envergadura. Ou seja, insetos grandes que assustam. As cigarras alimentam-se da seiva de plantas. Vivem de 2 a 17 anos. As fêmeas morrem após colocarem os ovos.
Kakapo - Seu som atinge 132 decibéis e vai longe (ouvido a 6 km de distância).
Os kakapos são animais raros (incluídos no grupo que tem risco de extinção), que vivem na Nova Zelândia. São aves que não voam e ganharam esse nome porque têm hábitos noturnos (kakapo significa 'papagaio da noite' no idioma maori). Quando consegue sobreviver à atividade predatória, essas aves vivem até 60 anos.
Macaco Bugio - Seu som atinge 128 decibéis e pode ser ouvido a cerca de 5 km de distância. Os uivos do bugio simulam o som de uma ventania. Por isso, eles também são chamados de macacos uivadores. Eles emitem os ruídos para localização, disputas de território e comunicação.
Os macacos Bugio habitam florestas tropicais, principalmente no Brasil, Argentina e México. São herbívoros e vivem em média 20 anos. Medem até 80 cm e pesam até 7 kg. A sua pelagem apresenta diferentes cores, variando do marrom escuro ao ruivo.
Elefante - Os sons emitidos pelos elefantes servem para a comunicação. E, por serem animais considerados muito inteligentes, eles têm diversos tipos de 'conversa'. Um dos ruídos mais famosos é o que parece um som de trombeta. Isso ocorre em dois momentos opostos: ou na hora da raiva ou quando estão animados com alguma coisa.
Os elefantes são os maiores animais terrestres, podendo medir até 3,2 metros e pesar até 7 toneladas. Eles habitam a África e a Ásia. Apesar do gigantismo, que pode dar uma aparência ameaçadora, o animal é herbívoro. Come gramíneas, cascas de árvore e raízes. Dependendo da espécie, um elefante pode viver até 70 anos.
Lobo Cinzento - O uivo dessa espécie fica na faixa de 90 a 115 decibéis e curiosamente pode ser ouvido por outros lobos a uma impressionante distância de 190 km. Os uivos refletem as relações entre os integrantes de uma alcateia.
Os lobos cinzentos habitam diversos pontos do Hemisfério Norte. São encontrados, principalmente, no Canadá, Alasca, Ásia e Europa. Vivem cerca de 13 anos e são capazes de correr até 65 km/h, o que facilita a captura de presas. De forma solitária, eles capturam animais menores, como coelhos e castores. Mas, quando a presa é grande, os lobos se juntam em alcateia para o embate contra alces e bisões, por exemplo.
Hiena - Seu som de até 112 decibéis parece um risada, mas está longe de ser algo divertido. A hiena, diferentemente da fama de 'bicho que ri', é um dos animais carnívoros mais perigosos do mundo. E tem a mordida mais forte entre os mamíferos.
As hienas habitam a África e a Ásia. Estão em florestas e savanas. E vivem até 12 anos. Além de caçar animais para comer, as hienas também se aproveitam de carniças - animais que já estão mortos. Além disso, elas têm o hábito de comer fezes de outros animais, como gnus e antílopes.
Leão - Seu rugido pode chegar a 114 decibéis. Ele usa para demarcar o seu território e afastar os rivais na hora de abordar a fêmea.
Conhecidos popularmente como Reis da Selva, os leões habitam as savanas da África e regiões semidesérticas. As fêmeas geralmente vivem mais tempo , entre 15 e 16 anos. Os machos, entre 8 e 10 anos. Ferozes, os leões são capazes de abater animais de grande porte, como zebras, antílopes e girafas.