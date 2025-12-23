O desabafo de Ronnie Von após três cirurgias: “Chorei de dor”

Apesar de chegar ao hospital sem sintomas, ele enfrentou dores intensas e complicações: 'São dores insuportáveis. Cheguei a chorar de dor'.
Ele contou que teve o apoio constante da família, que esteve ao lado dele durante todo o período de internação: 'Nada é mais forte, mais importante, mais verdadeiro que a família'.
Ronnie é casado com Maria Cristina Mestres Rangel, conhecida como 'Kika Von', desde 1986. Juntos tiveram um filho, Leonardo, nascido em 6 de junho de 1987.
Ele também tem outros dois filhos de seu casamento com Aretuza: 'Alessandra', nascida em janeiro de 1970, e 'Ronaldo', nascido em dezembro de 1970. A união durou cerca de doze anos.
Em recuperação, Ronnie se prepara para retomar as gravações de seu programa, seguindo as recomendações médicas e utilizando cadeira de rodas para se locomover e evitar esforços. Para ele, o sentimento é de gratidão e alívio.
NÃ£o Ã© a primeira vez que Ronnie enfrenta problemas de saÃºde. Na dÃ©cada de 1970, ele foi diagnosticado com a 'SÃndrome de Guillain-BarrÃ©', doenÃ§a rara que o deixou paralisado por cerca de um ano. O quadro surgiu em um perÃodo delicado, logo apÃ³s o estresse emocional provocado pelo fim de seu casamento.
Ronnie afirma que a experiência, apesar de dolorosa, trouxe amadurecimento: 'Hoje eu sou muito mais rico emocionalmente do que naquela época'.
Essa fase difícil também inspirou a escrita do livro 'Mãe de Gravata', em que ele relata como foi assumir a guarda dos filhos após seu primeiro divórcio.
Ronnie Von, cujo nome de nascimento é Ronaldo Nogueira, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 1944. Ele é filho de Noly e José Maria Nogueira. Seu pai era dentista, contador, radialista e teve envolvimento com o Instituto do Açúcar e do Álcool.
Começou a vida escolar com uma formação militar breve: estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas abandonou o curso aos 18 anos.
Sua carreira no mundo artístico começou no meio musical durante a 'Jovem Guarda', embora ele jamais tenha participado do programa televisivo que dava nome ao movimento.
O primeiro grande sucesso dele veio com a música 'Meu Bem', versão em português feita por ele da faixa 'Girl', dos Beatles.
Outra canção importante em sua trajetória foi 'A Praça', composta por Carlos Imperial, que também obteve boa aceitação do público.
Ronnie Von lançou diversos álbuns ao longo de sua carreira. Alguns dos mais importantes são: 'Ronnie Von' (1966), 'Ronnie Von nº 3' (1967), 'Ronnie Von' (1969), 'A Misteriosa Luta do Reino de Parassempre Contra o Império de Nuncamais' (1969), 'A Máquina Voadora' (1970), vários outros homônimos ao longo dos anos 70 e 80, além de discos como 'Vida e Volta', 'Estrada da Vida' e “One Night Only”.
Em 1966, estreou na televisão com 'O Pequeno Mundo de Ronnie Von', programa da TV Record, em que interpretava um personagem inspirado em 'O Pequeno Príncipe'. Foi por meio desse programa que ganhou o apelido de 'Príncipe', dado por Hebe Camargo.
Ele também teve papel importante como apresentador de programas de variedades e auditório nas décadas seguintes. Atuou como ator em novelas e filmes. Entre os títulos de que participou estão “Qual é a Música?”, 'O Descarte' e 'A Filha dos Trapalhões'.
Em 2004, assumiu o comando do programa 'Todo Seu', na TV Gazeta, que permaneceu no ar até 2019. Após deixar a Gazeta, retomou sua atuação em plataformas digitais, inclusive com um canal no YouTube.
Foi contratado pela RedeTV! em 2022 e passou a apresentar o 'Manhã do Ronnie'. Também nesse ano, a emissora lançou o programa 'Além do Vinho', no canal 'Sabor e Arte'.
Em 2024, passou a comandar novamente um programa noturno, o 'Companhia Certa', transmitido pela RedeTV!.