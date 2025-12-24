Celebridades e TV

‘A Praça É Nossa’ terá reencontro de Carlos Alberto de Nóbrega com o pai por meio de IA

O SBT prepara uma ação especial para a edição natalina de “A Praça É Nossa”, ao promover um encontro simbólico entre Carlos Alberto de Nóbrega e seu pai, Manoel de Nóbrega, falecido em 1976.

Por Flipar
Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Para tornar a cena possível, a emissora recorreu ao uso de inteligência artificial, apostando na carga emocional da data para criar um momento de forte impacto junto ao público.

Divulgação

Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a iniciativa foi pensada como uma surpresa capaz de tocar o espectador pelo afeto e pela memória.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Manoel de Nóbrega teve papel fundamental não apenas na trajetória do filho, mas também na história do próprio SBT e de seu fundador, Silvio Santos.

Reprodução de Youtube

Ele foi mentor e incentivador do apresentador, morto em 2024, tanto no desenvolvimento artístico quanto nos empreendimentos comerciais, com destaque para o Baú da Felicidade.

Divulgação

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Manoel de Nóbrega (1913 - 1976) é reconhecido como um dos grandes nomes do humor brasileiro no rádio e na televisão.

- Divulgação

Criador de “A Praça da Alegria”, programa exibido entre 1956 e 1978, inicialmente na TV Paulista e depois em outras emissoras, Manoel foi pioneiro ao transformar o banco de praça em um cenário fixo para esquetes humorísticos.

Reprodução de Youtube

A simplicidade da proposta permitia a renovação constante de personagens, situações e bordões, tornando o formato ágil, reconhecível e duradouro, atravessando décadas e influenciando gerações de humoristas.

Reprodução de Youtube

Carlos Alberto de Nóbrega, seu filho, também nasceu em Niterói, em 1936, e seguiu os passos paternos na televisão. Desde maio de 1987, ele comanda “A Praça É Nossa”, dando sequência ao formato do humorístico criado pelo pai.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Sua carreira profissional teve início em 1954, quando passou a escrever quadros humorísticos para o “Programa Manoel de Nóbrega”, veiculado pela Rádio Nacional em São Paulo.

Reprodução/Instagram

Dois anos depois, deu os primeiros passos na televisão como roteirista do “Zilomag Show”, na TV Paulista, onde também atuou ao lado de Ronald Golias. A partir daí, participou da criação e do desenvolvimento de diversos programas humorísticos.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

No fim da década de 1950, integrou o elenco e a equipe de criação da extinta TV Rio, participando de atrações como “Rio Te Adoro”, “Noites Cariocas”, “O Riso é o Limite” e novamente “Golias Show”.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Em 1963, transferiu-se para a TV Record, em São Paulo, onde escreveu e apresentou programas como “É Uma Graça Mora” e “Shows Internacionais”. Em 1967, passou a dividir a autoria de “Família Trapo” com Jô Soares.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Entre 1977 e 1987, trabalhou na TV Globo, onde atuou como roteirista, diretor e ator em “Os Trapalhões” e participou também da segunda fase de “Praça da Alegria”. Após deixar a Globo, passou pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o humorístico “Praça Brasil”, até chegar ao SBT, emissora na qual consolidou definitivamente sua imagem junto ao grande público.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

No canal, atuou e escreveu programas como “A Praça É Nossa”, “Escolinha do Golias”, “Maria Teresa Especial” e “SBT Palace Hotel”.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Atualmente, “A Praça É Nossa” segue como um dos programas mais tradicionais da grade do SBT e mantém forte vínculo com o público. A atração tem sido responsável por recuperar a vice-liderança de audiência na faixa noturna em São Paulo.

Reprodução/Instagram

Na vida pessoal, Carlos Alberto foi casado por 34 anos com Marilda de Nóbrega, união da qual nasceram quatro filhos: Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Marcelo de Nóbrega — atual diretor de “A Praça É Nossa” —, Vinícius de Nóbrega e Maurício de Nóbrega.

- Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Posteriormente, teve um relacionamento de 13 anos com Andréa de Nóbrega, com quem teve os gêmeos Maria Fernanda de Nóbrega e João Vitor de Nóbrega. O casal se separou em 2009, mas retomou o relacionamento cinco anos depois. Em 2018, Carlos Alberto casou-se pela terceira vez, com a médica nutróloga Renata Domingues de Nóbrega.

Reprodução do Instagram @calbertonobrega

Veja Mais