Roteiros incríveis e experiência marcante sobre trilhos: conheça passeios de trem pelo Brasil

No Brasil, há viagens de trem que passam por diversos pontos turísticos, com pacotes que geralmente incluem paradas estratégicas para que os passageiros possam conhecer melhor cada região. A seguir, o Flipar apresenta algumas excelentes opções de passeios sobre trilhos para aproveitar pelo país.
Trem das Águas (MG) - O passeio de Maria-Fumaça entre São Lourenço e Soledade de Minas (MG) dura duas horas, com 20 quilômetros de percurso entre vales e o rio Verde. A viagem inclui show ao vivo de violeiros e parte da histórica Estrada de Ferro Minas & Rio, construída em 1884. Ocorre aos fins de semana e feriados.
Trem do Corcovado (RJ) - O passeio de trem até o Cristo Redentor é curto, mas marcante: são 20 minutos em terreno íngreme, a uma velocidade de até 15 km/h, com vista para a mata atlântica do Parque Nacional da Tijuca. Além do transporte, o valor inclui o acesso ao monumento e aos mirantes ao redor.
Expresso Turístico da Luz (SP) - Três passeios turísticos de trem partem da Estação da Luz, em São Paulo. Os trajetos são feitos em vagões dos anos 1960, puxados por locomotiva a diesel, com guias que contam histórias sobre o sistema ferroviário paulista. As rotas disponíveis são Luz-Jundiaí, Luz-Mogi das Cruzes e Luz-Paranapiacaba.
Trem do Vinho (RS) - Com 23 quilômetros de extensão e duas horas de duração, o passeio parte de Bento Gonçalves (RS), na região vinícola, e visita Garibaldi e Carlos Barbosa. Antes e durante o trajeto, há degustações de vinhos e apresentações culturais com música italiana e danças gaúchas. É uma experiência que une paisagens, tradição e sabores locais.
Trem de Campos do Jordão (SP) - Parte do Circuito da Mantiqueira, a centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão opera passeios turísticos no trecho urbano da cidade. O bonde funciona diariamente, das 10h às 17h, e a Maria-Fumaça circula aos fins de semana e feriados.
Trem da Serra da Mantiqueira (MG) - O passeio parte da estação de Passa Quatro (MG), com exposição fotográfica e música típica mineira. O trem visita as estações de Manacá, com feira de artesanato, e Coronel Fulgêncio, a 1.085 metros de altitude, cenário de séries da Globo. O trajeto percorre a serra da Mantiqueira pela antiga ferrovia Minas and Rio Railway.
Trem Turístico de São João del Rei - Tiradentes (MG) - A Maria-Fumaça percorre 12 quilômetros entre São João del-Rei e Tiradentes), pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881. O trajeto revela paisagens do interior mineiro e inclui visita ao museu ferroviário, com locomotivas históricas. É uma viagem que une cultura, história e natureza.
Trem da Serra do Mar (PR) - Listado entre as melhores viagens ferroviárias do mundo em 2025 pela Lonely Planet, o trem percorre 110 km entre Curitiba e Morretes (PR), por uma ferrovia centenária em meio à mata atlântica preservada. A cidade de destino, fundada em 1721, encanta com construções históricas e rica gastronomia.
Trem da Vale de Ouro Preto (MG) - O trajeto de 18 quilômetros liga Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, à cidade turística de Ouro Preto em uma hora de duração pela antiga Estrada de Ferro, inaugurada em 1883. O percurso revela vales, túneis, cachoeiras e paisagens típicas do interior mineiro. Viajar pela antiga Rota do Ouro é reviver um capítulo marcante da história brasileira.
Trem das Termas (SC e RS) - A Maria-Fumaça de 1920 realiza passeios aos sábados entre Piratuba (SC) e Marcelino Ramos (RS), com duração de uma tarde. O roteiro inclui city tour, visita ao Balneário de Águas Termais e ao Santuário Nossa Senhora da Salette. O passeio acontece com mínimo de 40 pessoas e os bilhetes são vendidos localmente.
Trem do Forró (PE) - Percorre 84 quilômetros entre Recife e Cabo de Santo Agostinho, em cerca sete horas de festa com muito forró pé-de-serra. Realizado há 29 anos, o passeio ocorre em junho e conta com apoio da prefeitura local. Os turistas são recebidos com uma animada celebração popular.
Trem do Pampa (Rio Grande do Sul) - Ideal para quem aprecia enoturismo, o Trem do Pampa parte de Sant’Ana do Livramento (RS) rumo à Vinícola Almadén, na fronteira com o Uruguai. O passeio dura cerca de três horas e inclui degustação de vinhos e visita ao Cerro de Palomas. A visita à vinícola leva aproximadamente uma hora e pode ocorrer no sentido inverso.
Trem de Guararema (São Paulo) - No interior de São Paulo, o trem percorre 14 quilômetros entre a Estação Central e a Vila Luis Carlos, em um trajeto de duas horas cercado por natureza. Há bilhetes nas classes turística e Caboose. Aos sábados e domingos, também é possível embarcar no Carro Restaurante, com pratos, petiscos e drinques.
Trem Cultural dos Imigrantes (SP) - O Trem Cultural dos Imigrantes parte do Brás, em São Paulo, e percorre trecho histórico do antigo Ramal Ferroviário dos Imigrantes em passeios de 25 minutos. Puxado por uma locomotiva a vapor de 90 anos, opera aos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 16h. A parada fica ao lado da antiga oficina Roosevelt, inaugurada em 1909.
Trem da República (São Paulo) - Oferece um passeio entre as cidades de Itu e Salto, no interior de São Paulo com duração de uma hora, com pacotes que podem incluir almoço, tour histórico, caminhada guiada e visita ao Parque Maeda. Também há saídas de São Paulo e Jundiaí. Ao longo do ano, o trem também oferece passeios temáticos em datas comemorativas.
Trem da Vale - Ferrovia Vitória-Minas (ES e MG) - Com operação desde 1904, o trem liga Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG) em um trajeto de 13 horas, acompanhando o Rio Doce. Com ar-condicionado, restaurante e acessibilidade, oferece conforto em uma das viagens ferroviárias mais longas do país. As passagens garantem uma experiência segura pela histórica ferrovia.
Trem Maria Fumaça de Campinas a Jaguariúna (SP) - Percorre 45 quilômetros de Campinas até Jaguariúna, em uma ferrovia do século 19, com duração de cerca de uma hora. Monitores contam a história do ciclo do café e das locomotivas que marcaram a região. Pelo caminho, os passageiros apreciam paisagens preservadas, fazendas e pontes sobre os rios Atibaia e Jaguari.
Trem de Curitiba a Morretes (PR) - Um dos passeios de trem mais famosos do Brasil, o trajeto atravessa a Serra do Mar por trilhos históricos construídos em 1885 para exportação de erva-mate e madeira. A locomotiva serpenteia pela Mata Atlântica preservada, entre montanhas, pontes estreitas e paredões de pedra. A vista impressiona e a viagem é uma verdadeira imersão na natureza e na história.