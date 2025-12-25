Carne branca de peru é uma das mais cotadas nas ceias de Natal e réveillon

Sua domesticação ocorreu há mais de 200 anos, especialmente no México, e ele é uma das aves mais consumidas durante as ceias de Natal e Ano Novo, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas o consumo é indicado para o ano todo.
O peru selvagem, assim como o pavão, é conhecido por sua plumagem exuberante e comportamento ritualizado. Durante o período de acasalamento, o macho exibe sua cauda e emite sons característicos para atrair a fêmea.
Os perus selvagens podem voar grandes distâncias e têm uma alimentação variada, que inclui grãos, frutas, verduras e até insetos.
Em cativeiro, no entanto, os perus são mais restritos em sua capacidade de voo, e o foco de sua criação é a produção de carne, com alguns exemplares chegando a pesar até 15 kg.
Os perus têm uma natureza sociável e barulhenta, vivendo em bandos e se adaptando bem ao clima brasileiro, embora necessitem cuidados específicos na criação, como alimentação balanceada, que deve incluir verduras e milho para fortalecer o sistema imunológico.
Uma das principais diferenças entre o peru e o chester, outro prato típico de Natal, é que a segunda é uma ave com características de frango, mas com maior concentração de carne no peito e nas coxas, enquanto o peru tem uma carne mais firme e sabor acentuado.
Nos Estados Unidos, o peru é a estrela da ceia de Ação de Graças. 100 gramas de carne de peru assada tem cerca de 190 calorias e 29 gramas de proteína.
Por ser uma carne branca, magra e rica em proteínas, o peru é uma ótima alternativa para as refeições diárias, muito além da época de festas.
Além de sua carne, o peru também oferece outros recursos, como suas penas, que são utilizadas na confecção de travesseiros e almofadas, e o esterco, que é aproveitado como adubo.
Seu nome, no entanto, está cercado de equívocos históricos. Os portugueses acreditavam que o animal tinha origem no Peru, e esse erro se repetiu no inglês, onde a ave passou a ser chamada de 'turkey', pois os ingleses pensavam que ela vinha da Turquia.
Entre as curiosidades sobre o peru, destaca-se sua visão, capaz de detectar cores com mais precisão do que os humanos.
AlÃ©m disso, os perus destacam-se por sua habilidade de correr a impressionantes 40 km/h, alÃ©m de voar a atÃ© 80 km/h em curtas distÃ¢ncias.
Eles também têm uma forma interessante de cortejar, com o macho erguendo a cauda em formato de leque, emitindo sons característicos enquanto exibe suas penas para atrair a fêmea.
A criação de perus é uma atividade rentável, especialmente na produção de carne para consumo, e as espécies mais comuns na avicultura incluem a Broad Breasted Bronze (foto) e a Holandesa Branca.
Em países como os Estados Unidos, o consumo chega a cerca de 45 milhões de perus anualmente. No Brasil, o peru costuma ser assado inteiro, recheado ou como prato principal em preparações variadas.
No entanto, nem todos apreciam o peru e preferem frango assado - uma escolha popular e mais acessível, além de ser fácil de encontrar e preparar.
A tilápia assada também é uma boa opção para quem busca uma alternativa mais leve, enquanto o lombo de porco, com seu sabor marcante, é uma escolha econômica e deliciosa.
O tender, embora menor, também é uma alternativa tradicional, disponível em diferentes tamanhos, facilitando o planejamento para refeições com menos convidados.
O peru é uma ave com uma origem fascinante e uma série de características que a tornam única. Seja consumido em ceias de Natal ou em outros feriados, ele é uma opção saborosa e saudável para aqueles que apreciam carnes brancas.