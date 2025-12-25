Estilo de Vida Rei mais rico do mundo tem barcos de ouro, jatinhos e 17 mil casas; saiba quem é Muita gente já ouviu falar da fortuna acumulada pela família real britânica, mas poucos sabem que atualmente o monarca mais rico do mundo vem do continente asiático. Por Flipar

Nirut Phengjaiwong/Pixabay