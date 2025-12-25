Rico, excêntrico e galante: conheça o aviador que investiu no cinema e atraiu belas atrizes

Hughes nasceu em 24 de dezembro de 1905 nos Estados Unidos, mais precisamente em Humble, Texas. Ele foi aviador, engenheiro aeronáutico, produtor e diretor de cinema.
Ele ganhou fama por quebrar vários recordes mundiais no ramo da aviação, além de ter construído as próprias aeronaves.
Howard também foi dono da TWA, uma das maiores companhias aéreas da história dos Estados Unidos. Por causa de dificuldades financeiras, ela foi adquirida pela American Airlines em 2001.
Após a morte da mãe, Allene Hughes, e do pai, Howard R. Hughes Sr., (foto) em um curto espaço de dois anos, Howard se tornou órfão ainda aos 19 anos de idade.
Após perder os pais, Howard herdou a empresa do pai, a Hughes Tool Company, que tinha valor estimado de um milhão de dólares na época.
Desde pequeno interessado em mecânica e matemática, Howard Jr. abandonou a universidade em 1925, casou-se com Ella Rice e começou a produzir filmes após se mudar para Hollywood.
Depois de financiar trÃªs filmes sem grande sucesso, Howard Jr. produziu â??Hellâ??s Angelsâ?, obra sobre os pilotos da Royal Air Force na 1Âª Guerra Mundial â?? segmento da forÃ§a aÃ©rea do Reino Unido.
O longa, lançado em 1930, foi considerado a produção mais cara já feita até então, tendo custado 3,8 milhões de dólares.
Depois de uma primeira versão muda, Howard chegou a refilmar tudo ao perceber o fenômeno dos filmes falados, que chegavam com tudo em Hollywood no início dos anos 30.
A fama de Howard Jr. em Hollywood decolou depois do sucesso de “Hell’s Angels” e ele chegou a se relacionar com grandes estrelas do cinema da época.
Entre as atrizes com quem Howard se envolveu estão Ava Gardner, Katharine Hepburn (foto) Ginger Rogers, Bette Davis e Lana Turner, além de ter sido casado com Jean Peters, de 1957 a 1971.
Apaixonado por aviões, Howard se dedicou a aprender sozinho sobre engenharia e desenvolveu seu primeiro avião em 1935, o “H-1”, já por sua empresa própria, a Hughes Aircraft.
Já no primeiro voo, Howard quebrou o recorde mundial de velocidade ao atingir 566 km/h. Em 1937, outro recorde, dessa vez de tempo de voo: foi de Los Angeles até Newark (Nova Jersey) em 7 horas e 28 minutos!
Ainda em 1937, Howard Jr. foi eleito o melhor aviador do mundo e ganhou uma honraria do presidente Roosevelt, na Casa Branca dos EUA.
Incansável, Howard estabeleceu mais um recorde mundial: em 1938, deu a volta ao mundo em 3 dias, 19 horas e 17 minutos, metade do tempo anterior!
Durante a 2ª Guerra Mundial, Howard desenvolveu o “H-4 Hércules”, um hidroavião gigantesco considerado o de maior envergadura de todos os tempos!
Após muitas conquistas na vida e de ser considerado um dos homens mais ricos do mundo, Howard Jr. começou a sofrer com vícios de drogas e viu se agravar sua fobia por germes, condição herdada de sua mãe.
Com sua saúde mental e física cada vez mais comprometida, Howard passou os últimos dias de sua vida no México até falecer aos 70 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca.
Ironicamente, Howard Jr. morreu a bordo de um avião, enquanto era transportado para Houston, para um tratamento médico.
A vida agitada de Howard Hughes já inspirou diversas obras cinematográficas. Entre elas, “O Aviador”, filme do aclamado diretor Martin Scorsese.
O filme, lançado em 2004, trouxe Leonardo DiCaprio no papel principal, custou cerca de 110 milhões de dólares para ser feito e faturou pouco mais de 210 milhões no mundo todo.
Além disso, o filme foi indicado para 11 Oscars e ganhou 5, incluindo de Melhor Atriz Coadjuvante para a Cate Blanchett (foto) no papel de Katharine Hepburn, uma das estrelas com quem Howard Jr. se relacionou.