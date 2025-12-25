Celebridades e TV Rico, excêntrico e galante: conheça o aviador que investiu no cinema e atraiu belas atrizes Em 5 de abril de 1976, Howard Robard Hughes Jr. morreu num acidente aéreo. Faz 48 anos que o mundo perdeu essa figura que deixou marcas em diversos segmentos e cuja vida foi retratada na pele de Leonardo DiCaprio. Veja sua trajetória. Por Flipar

Wikimedia Commons Acme Newspictures