Estilo de Vida Foco na união de corpo e mente: saiba mais sobre o ajuste da Ioga no equilíbrio A ioga é uma prática associada à meditação e ao equilíbrio do organismo com milhões de adeptos pelo planeta e que traz benefícios à saúde. Essa prática envolve saúde física e mental, além de Filosofia e Espiritualidade. O foco é justamente a união de corpo e mente. Por Flipar

