Galeria Dreamland Gramado homenageia famosos por apoio nas enchentes de 2024 O Dreamland Museu de Cera de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, inaugurou a estátua em tamanho real do empresário Luciano Hang. Afinal, isso faz parte de uma homenagem a personalidades que ajudaram o estado durante as enchentes de 2024. Por Flipar

Reprodução de vídeo G1