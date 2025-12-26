Coníferas mantêm o viço e embelezam paisagens geladas pelo mundo

Finlândia - Quase 75% do país é coberto por florestas boreais de abetos e pinheiros, essenciais para a fauna local. O nome 'vem da palavra 'boreal', que significa 'do norte' ou 'relativo ao norte'. Esse bioma é predominante nas regiões subárticas e temperadas do hemisfério norte, onde o clima frio e os invernos longos favorecem o crescimento de árvores coníferas.