Revistas que marcaram época e não existem mais

E você, querido leitor, lembra de outras revistas famosas que também deixaram de existir na versão impressa? Vamos relembrar algumas nesta galeria.
Começando por uma das mais conhecidas: a 'Playboy'. Esta foi uma das revistas mais emblemáticas do Brasil, não só pela sua proposta de ser uma revista masculina voltada para a sensualidade, mas também pelo seu papel na cultura e na reflexão sobre temas como comportamento, política e ciência.
Durante as décadas de 1980 e 1990, a 'Playboy' alcançou grande sucesso e circulação, se tornando uma referência no mercado editorial masculino, influenciando toda uma geração de leitores e até mesmo contribuindo para discussões sobre feminismo no Brasil.
Em 2015, a revista tentou se reinventar, deixando de publicar fotos explícitas e adotando uma abordagem mais voltada ao lifestyle e à cultura pop. Apesar disso, a 'Playboy' brasileira não conseguiu se recuperar, e em 2018, a publicação anunciou o fim de sua circulação.
A 'Veja Rio' foi uma versão regional da revista 'Veja', com foco exclusivo nas notícias e eventos do Rio de Janeiro. Lançada nos anos 1980, a publicação acompanhava a linha editorial da Veja nacional, mas se dedicava a assuntos locais, como política carioca, cultura, turismo e celebridades.
Durante seus anos de maior sucesso, a revista se tornou uma das principais fontes de informação para os cariocas e foi considerada uma das melhores publicações do gênero no país.
Em 2018, a Editora Abril decidiu descontinuar a revista, alegando a impossibilidade de manter uma publicação impressa com um público cada vez mais restrito e disperso. Em 2020, porém, ela voltou a circular.
A 'Manchete' foi uma das revistas mais importantes da história do jornalismo brasileiro, fundada em 1952 e circulando até 2000. Seu formato visual e seu conteúdo fotográfico eram inovadores, destacando-se por abordar com profundidade temas como política, economia e cultura.
A revista ficou famosa por suas coberturas de grandes eventos internacionais e nacionais, incluindo a Guerra do Vietnã, os Jogos Olímpicos e a Ditadura Militar no Brasil, além de publicar matérias exclusivas sobre figuras como a Família Real Brasileira e estrelas do cinema.
A revista foi descontinuada em 2000, representando o fim de um ciclo de sucesso para uma das publicações mais queridas pelos brasileiros.
'O Cruzeiro', que inspirou esta galeria pelo seu aniversário de publicação inicial, foi uma revista semanal, que durou entre 1928 e 1975. Obteve forte presença nas décadas de 1940 e 1950, quando o Brasil vivia uma fase de grande crescimento econômico e de modernização da mídia.
Com forte influência do jornalismo fotográfico e com uma abordagem mais jornalística do que sensacionalista, a revista foi uma das primeiras a se destacar no uso de imagens em larga escala, o que a tornou inovadora para a época.
No entanto, após a instalação do regime militar, a censura e a repressão à liberdade de imprensa prejudicaram gravemente a revista, que perdeu relevância nos anos 1970. Em 1975, 'O Cruzeiro' foi descontinuada. Era o fim de uma era no jornalismo impresso no Brasil.
A 'Placar' foi a principal revista de esportes do Brasil por várias décadas, tornando-se um ícone do jornalismo esportivo nacional. Fundada em 1970, a revista se destacou por sua cobertura detalhada do futebol, esportes olímpicos e outros eventos de destaque.
Seus jornalistas eram especialistas e amantes do esporte, o que ajudou a transformar a revista em uma verdadeira bíblia para os fãs de futebol e outras modalidades esportivas.
No entanto, com a transiÃ§Ã£o para o meio digital e a crescente popularidade dos sites especializados em esportes, a revista enfrentou um declÃnio acentuado. Sua Ãºltima ediÃ§Ã£o impressa foi em 2016.
Embora a versão digital da revista ainda esteja disponível, a 'Contigo!', uma das publicações mais tradicionais do Brasil quando o assunto é fofocas/celebridades, encerrou sua versão impressa em 2020, após muitos anos de sucesso.
Desde sua fundação, em 1990, a revista se tornou a maior publicação sobre a vida dos famosos, com destaque para novelas, celebridades e acontecimentos do mundo pop.
A revista se distanciou das demais publicações e se tornou uma das mais lidas do gênero, até a chegada da internet e da proliferação das redes sociais, que ajudaram a acelerar o fim da versão impressa.
Lançado nos anos 1950, o 'Almanaque do Zorro' foi uma publicação voltada para o público infantojuvenil que trazia as histórias em quadrinhos do famoso personagem 'Zorro', criado pelo escritor Johnston McCulley.
A revista teve grande sucesso entre as crianças e adolescentes da época, que adoravam as aventuras do herói mascarado, suas lutas contra a injustiça e suas batalhas com vilões. Deixou de ser publicada no Brasil em 1980, porém. E aí, quais destas revistas você se lembra de ter folheado?