Com formações de 300 milhões de anos, ‘cidade de pedra’ no Paraná vira ícone turístico

Criado em 1953 e tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1966, o Parque Estadual de Vila Velha é considerado o primeiro parque do Paraná.
O lugar ficou conhecido por suas formações de arenito, como a “Pedra da Taça”, uma das mais populares.
Outras formações muito procuradas são o 'camelo', a 'tartaruga', a 'esfinge', a 'bota' e a 'cabeça de índio'.
Algumas dessas formações chegam a ter 30 metros de altura e datam de cerca de 300 milhões de anos!
Outro destaque do parque são as impressionantes furnas, crateras no solo que chegam a ter 100 metros de profundidade.
O parque abrange cerca de 3.122? hectares e encontra?se a aproximadamente 20?km do centro da cidade e 100?km de Curitiba.
O parque funciona de quarta a segunda-feira, com entrada das 9h às 15h. A permanência é permitida até as 17h.
Os ingressos custam R$?138 (inteira), R$?69 (meia) e R$?60 para moradores locais; crianças até cinco anos não pagam.
Atividades extras como tirolesa, arvorismo, balão estacionário e caminhada noturna são cobradas à parte, com opções de combos promocionais.
O parque também é um importante refúgio para a biodiversidade, abrigando espécies da Mata Atlântica e do Cerrado, como o lobo-guará, veados, tatus e diversas aves. Agora conheça mais sobre Ponta Grossa!
Com aproximadamente 370 mil habitantes, Ponta Grossa é a quarta maior cidade do Paraná, situada no coração dos Campos Gerais, a cerca de 100?km de Curitiba.
Conhecido como a “Princesa dos Campos”, o município é um importante entroncamento rodoviário, ligando diversas regiões do Sul do Brasil.
O nome da cidade vem de uma colina com vegetação característica — a chamada “ponta grossa” — que servia de referência para viajantes.
Também na cidade está localizado o maior distrito industrial do interior paranaense, com presença de grandes empresas como Ambev, Heineken, Cargill, Bunge, Tetra Pak e muitas outras.
No turismo, além do Parque Estadual de Vila Velha, o Buraco do Padre, a Fenda da Freira e a Cachoeira da Mariquinha são locais muito procurados por visitantes.
Além disso, eventos como a MunchenFest, que celebra as tradições germânicas, e a Festa da Uva são realizados anualmente e atraem turistas.
O prédio da antiga estação ferroviária de Ponta Grossa e o Museu Campos Gerais são outros pontos que atraem a atenção.