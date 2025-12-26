Galeria

Pânico: Mulher ficou presa em toboágua perto de mar congelante

Uma turista viveu momentos de pânico ao ficar presa dentro do famoso toboágua Ocean Loops, em um navio de cruzeiro.

Por Flipar
Divulgação/Norwegian Cruise Line

O vídeo do incidente, registrado por um dos turistas, se espalhou rapidamente pelas redes sociais.

Reprodução/TikTok

Muitos internautas ficaram assustados ao assistir a cena, já que a mulher estava suspensa a quase 50 metros acima do mar, projetada para fora do navio.

Reprodução/TikTok

'Alguém mais está tendo um ataque de pânico assistindo a isso?', postou um usuário do TikTok.

Reprodução/TikTok

Nas filmagens, é possível ver a passageira parada de costas dentro do tubo transparente.

Reprodução/TikTok

Ela aparece tentando se apoiar com as mãos nas paredes do escorregador, sem conseguir se mover para frente.

Reprodução/TikTok

A situação é acompanhada pela voz de alguém surpreso, que exclama: “Meu Deus, ela está literalmente presa!”.

Reprodução/TikTok

De acordo com a revista People, o incidente ocorreu em um cruzeiro de sete dias pelo Alasca, na costa canadense.

Divulgação/Norwegian Cruise Line

Durante o mês de setembro, a temperatura média da água do mar na costa do Alasca pode variar entre 7°C e 12°C.

Caroline Ross/Unsplash

Nesse mesmo período, a região estava sendo afetada pelo furacão Erin, que chegou a ter ventos de até 260 km/h.

Divulgação/NOAA

O Ocean Loops é uma atração presente em embarcações da Norwegian Cruise Line (NCL, na sigla em inglês).

Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Seattle (WA, USA), Pier 66, Norwegian Bliss -- 2022 -- 1794”/CC BY-SA 4.0

O escorregador, conhecido pela alta velocidade, lança os visitantes a partir de um alçapão e faz dois loops antes de desembocar em uma piscina.

Reprodução

Apesar de parecer improvável, esse é não é o primeiro incidente desse tipo com o Ocean Loops.

Reprodução

Em 2023, outro passageiro ficou preso ainda na primeira curva do toboágua e acabou 'empurrado' de volta bruscamente, segundo reportou o Daily Mail.

Reprodução

Problemas em atrações de cruzeiros vêm sendo reportados com certa frequência nos últimos meses.

Wikimedia Commons/ HenSti

Em um deles, relatado pela imprensa internacional, um turista da Royal Caribbean se machucou depois que um painel de vidro de um escorregador se rompeu.

Montagem/Reproduc?a?o

O acidente provocou gritos e desespero de pessoas próximas, que pediram para que a atração fosse desligada imediatamente.

Montagem/Reproduc?a?o

Veja Mais