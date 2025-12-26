Estilo de Vida

“Jesus Cristo do Abismo”: Mergulhadores limpam imagem sacra no fundo do mar e viralizam

Um vídeo que mostra mergulhadores limpando uma estátua de Jesus Cristo submersa no Mar Mediterrâneo deixou muita gente intrigada na web.

O monumento, chamado de 'Cristo do Abismo”, é real e fica localizado na costa da Ligúria, na Itália, a quase 18 metros de profundidade.

Instalada em 1954 por iniciativa do mergulhador Duilio Marcante, a obra é uma homenagem às pessoas que morreram no mar.

Em especial, a escultura homenageia o mergulhador Dario Gonzatti, pioneiro do mergulho moderno que morreu em 1947.

Esculpida por Guido Galletti, a peça de 2,5 metros mostra Jesus com os braços erguidos em posição de oferenda.

A estátua foi construída com metais de navios, canhões e troféus, e passou a ser um ícone religioso e turístico, recebendo mergulhadores de várias partes do mundo.

Por estar no fundo do mar, a estátua precisa receber manutenção feita manualmente por mergulhadores.

Uma limpeza anual é feita com pistolas de água pressurizada para remover algas e organismos sem danificar a estátua ou o meio ambiente.

Até 2004, eram usadas escovas de metal, mas foi observado que o método causava avarias na estátua.

Em uma ocasião, até uma das mãos do monumento precisou ser recolocada.

O sucesso do monumento inspirou uma até algumas cópias. Uma delas, submersa, fica em Key Largo, na Flórida.

Outra réplica — essa em terra firme — fica na ilha caribenha de Granada e também recebe turistas e curiosos.

No entanto, a original segue sendo a mais famosa, considerada um dos pontos de mergulho mais famosos do Mediterrâneo.

AlÃ©m de abrigar essa obra singular, o Mar MediterrÃ¢neo em si Ã© cheio de curiosidades.

Ele banha três continentes (Europa, África e Ásia) e conecta-se ao Oceano Atlântico pelo estreito de Gibraltar, com apenas 14 km de largura.

É um mar relativamente “fechado”, o que faz sua salinidade ser mais alta do que a média dos oceanos.

O Mediterrâneo foi também um berço de civilizações antigas, como gregos, romanos, fenícios e egípcios, que usavam suas águas como rota comercial e cultural.

Em sua biodiversidade, o Mar MediterrÃ¢neo abriga mais de 17 mil espÃ©cies marinhas.

Além disso, o fundo do Mediterrâneo é um imenso museu subaquático. Suas águas calmas, mas traiçoeiras, o tornaram o cemitério de milhares de navios ao longo dos anos.

Estima-se que existam entre 50 mil a 100 mil sítios arqueológicos submersos no Mediterrâneo, desde naufrágios fenícios e romanos até aeronaves da Segunda Guerra Mundial.

