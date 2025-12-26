Galeria Encanto por Dinossauros coloca Santa Inês no mapa do turismo na Bahia Extintos há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros seguem muito vivos no imaginário social das pessoas, sobretudo nesta sociedade de consumo e focada no entretenimento. Assim, eles também chamam a atenção de um município do Centro-sul baiano: Santa Inês. Por Flipar