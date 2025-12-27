Empresária iraniana é uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical

Golnar Khosrowshahi negociou para adquirir a maior parte dos direitos musicais do espólio de Miles Davis, considerado um dos mais influentes músicos do século 20.
Khosrowshahi é fundadora e CEO da Reservoir Media, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos musicais.
Ela ganhou notoriedade por ser uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical.
Seu acordo pelos direitos musicais do espólio de Davis inclui 90% das suas composições e receitas, além da gestão de nome e imagem do lendário jazzista.
Esse negócio se soma a outros movimentos estratégicos da Reservoir, que já controla os catálogos de outros artistas icônicos.
Joni Mitchell, Snoop Dogg, Sheryl Crow, The Isley Brothers e o saxofonista Sonny Rollins são alguns dos artistas que têm suas obras gerenciadas pela empresa de Khosrowshahi.
Nascida no Irã em 1971, Golnar Khosrowshahi é pianista clássica com MBA pela Columbia Business School.
Ela entrou no mercado durante a crise digital da música, nos anos 2000, quando os catálogos eram negócios subvalorizados.
Hoje, sua empresa tem participações em clássicos como 'Ring of Fire', de Johnny Cash, e 'Take Me Home, Country Roads', de John Denver.
A companhia também é dona dos selos Chrysalis e Tommy Boy, fundamentais para o gênero do hip-hop.
Em 2023, a Reservoir foi responsável por destravar os direitos das gravações do grupo De La Soul, permitindo que chegassem aos serviços de streaming.
“Ter conseguido fazer o impossível com o De La Soul foi um cartão de visitas incrível para a Reservoir”, declarou Bill Werde, diretor do programa de negócios musicais Bandier, da Universidade de Syracuse.
Khosrowshahi credita parte de seu sucesso ao fato de ser uma 'outsider' em um setor historicamente fechado, no qual mulheres dificilmente alcançam posições de liderança.
“Você praticamente não vê ninguém que cresceu dentro da indústria musical e chegou à liderança sendo mulher”, disse a CEO.
Atualmente, Khosrowshahi é consolidada como uma das executivas mais influentes da música mundial.
Ela transformou a Reservoir em uma potência, capaz de fechar acordos históricos com ícones da música e garantir que legados artísticos sejam preservados e modernizados.