Galeria

Casa ‘inlfuencer’ com design ‘esquisito’ acumula milhares de seguidores nas redes sociais

Uma casa ecológica conhecida por ter mais de 330 mil seguidores no Instagram virou sensação por seu design e funcionamento autossuficiente.

Por Flipar
Divulgação

Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas.

Thomas Morse/Unsplash

Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas 'Earthships', sendo construída com barro e materiais naturais.

Reprodução/Instagram

A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural.

Reprodução/Instagram

A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas.

Divulgação

Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade.

Reproduc?a?o/Instagram

'[...] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça', explicou ela.

Reproduc?a?o/Instagram

Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes.

Reproduc?a?o/Instagram

As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável.

Reprodução/Instagram

Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

“De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano', explicou.

Reprodução/Instagram

Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças.

Reprodução/Instagram

Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração.

Reprodução/Instagram

'É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou.

Reprodução/Instagram

A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações.

Reprodução/Instagram

Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local.

Reprodução/Instagram

'Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

Veja Mais