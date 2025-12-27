Estrada na China em forma de ‘Z’ corta penhasco e aterroriza motoristas

Chamada de Rodovia Lingpaishi, a estrada foi construída em forma de 'Z' para conectar a isolada Vila Tianping.
Além da beleza, o formato da rodovia chama a atenção pela complexidade técnica.
Ela percorre 3,7 km em uma encosta extremamente íngreme, totalizando 18 curvas fechadas e trechos à beira de penhascos que chegam a mil metros de altura!
O projeto exigiu mais de 6 milhões de yuans, dos quais cerca de 4 milhões foram destinados apenas ao segmento mais perigoso, entre duas formações rochosas que deram nome à via.
O traçado em zigue-zague permite vencer o desnível, mas obriga motoristas — mesmo os mais experientes — a terem que realizar manobras precisas.
Além das curvas muito apertadas, é necessário enfrentar pistas estreitas e condições adversas como vento, neblina e chuva intensa.
Por suas condições extremas, a estrada virou atração para turistas e criadores de conteúdo, que buscam registrar a vista das montanhas e a ousadia do percurso.
Vídeos registrados no trecho mostram moradores afirmando que a estrada é considerada uma das mais perigosas da região.
Motoristas de veículos grandes como caminhões e ônibus são os que mais têm dificuldade na estrada.
Ao mesmo tempo em que encanta, a Rodovia Lingpaishi evidencia o custo e o desafio de levar infraestrutura a regiões montanhosas.
O condado de Wuxi, onde fica a Rodovia Lingpaishi, é conhecido por sua topografia montanhosa extrema e por fazer fronteira com as províncias de Shaanxi e Hubei.
A vasta área do condado é majoritariamente montanhosa, o que historicamente dificultou o acesso e o desenvolvimento.
Wuxi, por sua vez, fica na província de Chongqing, um dos quatro municípios sob administração direta do governo central da China.
Desses, é o único localizado no interior, no sudoeste do país. Chongqing é também uma das maiores metrópoles do país, com cerca de 31 milhões de habitantes.
A área rural de Chongqing é tão extensa que tem o tamanho de países como a Áustria.
A cidade Ã© conhecida historicamente por ter sido a capital provisÃ³ria durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e hoje serve como um importante centro econÃŽmico no rio Yang-tsÃ©.
Além disso, Chongqing é considerada uma das 'cidades quentes' da China, famosa por seu clima e seu prato típico, o hot pot.