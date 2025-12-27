Gigantes da natureza: árvores que atravessam séculos em solo brasileiro

A árvore tem cerca de 40 metros de altura, o que equivale a um prédio de 13 andares e sete metros de circunferência, além de uma copa ampla que abriga espécies variadas de aves e insetos. Sua estrutura robusta é típica de centenárias da Mata Atlântica. O tronco largo e retorcido revela marcas do tempo e da sobrevivência.