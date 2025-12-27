Entretenimento Carreira breve, legado imortal: a história do ator John Cazale no cinema Com uma carreira meteórica, John Cazale marcou seu nome na história do cinema, com apenas cinco interpretações. Essas obras, juntas, tiveram 40 indicações a premiações importantes, mas quis o destino que o câncer findasse sua vida, aos 42 anos, com o amor eterno à querida Meryl Streep. Por Flipar

Reprodução do X @TheMafiaPoint