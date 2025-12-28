Maior fruta de árvore do mundo, jaca tem bagos carnudos que alimentam e previnem envelhecimento

Nativa do sul da Índia, esta fruta foi domesticada de forma independente, conforme indicado pelos nomes do sudeste asiático que não são derivados das raízes sânscritas.
A fruta foi posteriormente introduzida em Guam por colonos filipinos quando ambos faziam parte do Império Espanhol. Além disso, é um dos símbolos de Bangladesh e do estado de Kerala, na Índia.
A jaca é adequada em planícies tropicais e amplamente cultivada em regiões tropicais do mundo, incluindo Índia, Bangladesh, Sri Lanka e nas florestas das Filipinas, Indonésia, Malásia e Austrália.
Ela fornece diversos benefícios para a saúde, como combater a prisão de ventre, facilitar a perda de peso, ajudar a controlar a pressão arterial e prevenir o envelhecimento precoce.
Os benefícios citados se devem ao fato da fruta ter ótimas quantidades de fibras, vitamina C e compostos antioxidantes, como flavonoides, saponinas, carotenoides e compostos fenólicos.
Com um aroma forte e sabor adocicado, a jaca pode ser consumida ao natural, desidratada ou no preparo de sucos, doces e geleias. Ela fornece mais de três gramas de proteína por xícara, em comparação com 0-1 gramas em outros tipos de frutas, como maçãs e mangas.
A fruta verde pode ser usada em receitas vegetarianas. Já os caroços da jaca também podem ser consumidos cozidos, assados ou na forma de farinha.
A jaca contém uma ótima quantidade de fibras, que promovem a formação do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino.
Além disso, a jaca contém potássio, um mineral que ajuda eliminar o excesso de sódio do organismo, contribuindo assim para o equilíbrio da pressão arterial.
A jaca contém vitamina C, flavonoides e carotenoides, compostos antioxidantes que protegem a pele contra os danos causados pelo excesso de radicais livres. Eles, então, ajudam a evitar o surgimento de rugas, flacidez e envelhecimento precoce.
Por ser rica em fibras, essa fruta diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando os níveis de glicose no sangue. Isso ajuda no combate à diabetes.
A jaca contém betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem os olhos contra os radicais livres e os raios ultravioletas do sol, ajudando a evitar situações como catarata e degeneração macular.
As fibras presentes reduzem a absorção de gorduras no intestino, ajudando a controlar os níveis de colesterol no sangue. Isso diminui o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose.
Por conter boas quantidades de carboidratos, a jaca fornece energia para o cérebro, melhorando a disposição mental. É uma ótima opção de pré-treino para quem pratica atividades, aumentando a energia e a força.
A Artocarpus heterophyllus, também conhecida como jaqueira, é uma espécie de árvore da família das figueiras, amoreiras e frutas-pão (Moraceae). Então, a origem está na região dos Gates Ocidentais, localizada no sul da Índia.
Assim como tantas outras plantas, a jaqueira (Artocarpus heterophyllus) chegou ao Brasil por mãos portuguesas. Originária da Índia, a jaca teve um papel importante no reflorestamento da Floresta da Tijuca em virtude da falta de água em determinada época
O fruto da jaqueira é o maior de todas as árvores, atingindo até 35 quilogramas, sendo 90 centímetros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro.
Uma jaqueira madura produz cerca de duzentos frutos por ano, com árvores mais velhas produzindo até quinhentos frutos ao longo dos 365 dias.
Ela é uma fruta múltipla composta de centenas a milhares de flores individuais, e as pétalas carnudas da fruta verde são consumidas. Comumente usada em frutas, a jaca verde enlatada tem sabor suave e textura carnuda, sendo chamada de 'carne vegetal'.
O consumo mais comum da fruta é in natura, mas pode ser comida fresca, em saladas de frutas, compotas, xaropes, doces e geleias.
Além disso, as raízes e os extratos têm sido usados na medicina tradicional indiana e do Sri Lanka para tratar várias condições, incluindo asma, diarreia e úlceras estomacais, porém sem comprovações científicas.
Com a proximidade do verão no Brasil, diversas frutas podem ser utilizadas em picolés e sorvetes, e com a Jaca não é diferente, levando seu sabor característico.
A jaca é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas formas e incluída em diversas refeições. Assim, a carne de jaca pode ser utilizada em diversas receitas, como tacos, sanduíches e recheios de tortas.