Cidades com mais imóveis do que moradores: o que está por trás desse cenário no Brasil

A cidade de Rio Quente, em Goiás, é uma delas. Tem cerca de 3,9 mil moradores, mas o incrível é que tem mais de 4,1 mil casas na região.
Além de Rio Quente, há pelo menos 18 outras cidades com menos habitantes do que domicílios. Um exemplo é Arroio do Sal, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul.
Lá, a diferença é ainda maior: tem 7.800 casas a mais do que pessoas, mesmo com uma população de mais ou menos 11,1 mil moradores.
Na maioria das vezes, isso acontece em cidades que são destinos turísticos, como Ilha Comprida, SP (foto), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA).
Só no litoral norte do Rio Grande do Sul, sete das 18 cidades possuem essa característica. Arroio do Sal se destaca por ter uma média de 1,7 casa por pessoa.
Xangri-Lá (foto), Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul são outras cidades com esses moldes na região gaúcha, todas no litoral norte do estado.
No top 10 das cidades com mais casas por pessoa, também estão Jaguaruna (SC), Pontal do Paraná (PR) (foto), Imbé (RS), Ilha Comprida (SP) e Saubara (BA), onde a média é quase 1,2 casa por pessoa.
No estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba, conhecida por seus condomínios de luxo, como a casa do jogador Neymar, é citada pela curiosa estatística.
Com uma população de 41.220 pessoas, a região costuma receber muitos visitantes da zona oeste do Rio e da Baixada Fluminense, principalmente nos fins de semana.
Muitas pessoas vão para aproveitar o Poção de Muriqui, um lugar onde três cachoeiras se encontram e formam um rio que deságua na praia de Muriqui.
Outro lugar com mais gente do que casa, Matinhos, no litoral do Paraná, fez um grande investimento de R$ 314,9 milhões para ampliar a sua praia, usando 3,2 milhões de metros cúbicos de areia, o que equivale a 220 mil caminhões cheios!
Essa ação segue uma tendência em várias cidades litorâneas do Brasil, que estão ampliando suas praias para atrair mais turistas e lidar com a constante erosão da costa.
Já na Bahia, Vera Cruz é uma cidade que se separou de Itaparica há cerca de 60 anos e costuma recebe bastante gente que busca um lugar tranquilo perto do mar.
Por lá, a praia da Conceição é conhecida pela sua boa estrutura e tranquilidade, atraindo muitos visitantes. Quer saber por que Rio Quente lidera a estatística? Conheça mais sobre a cidade!
Em 1722, numa época em que o colonialismo estava em alta, Bartolomeu Bueno Filho encontrou por acaso uma grande riqueza natural: as águas quentes de Goiás.
Enquanto explorava as montanhas do estado, o bandeirante encontrou fontes borbulhantes saindo das rochas do rio quente. Era como um tesouro escondido que jorrava em abundância, criando um lindo fenômeno da natureza.
Com o tempo, esse lugar paradisíaco se tornou um dos destinos turísticos mais populares do Brasil, conhecido em todo lugar.
Hoje, Rio Quente abriga o maior rio de águas termais do mundo, com 12 quilômetros de extensão!
A cidade também é conhecida por ter a Pousada do Rio Quente, fundada nos anos 60 pela família Palmerston, que hoje se transformou no Rio Quente Resorts, um lugar com uma estrutura requintada.
Rio Quente é um destino ideal para relaxar e se conectar com a natureza, com suas águas quentes e cristalinas. E a cidade está com imóvel sobrando para quem estiver interessado!