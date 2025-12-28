Se deixar, tudo vira gelo: veja as cidades mais frias do mundo

Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: - 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC.
Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um 'permafrost' - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes.
Para suportar viver num ambiente tão gélido, as pessoas precisam se cobrir totalmente para que partes do corpo não congelem. Até mesmo cabelos e cílios podem virar gelo. E as crianças só vão à escola se a temperatura estiver até -46,7°C. Mais frio que isso, as escolas fecham.
Em várias cidades pelo mundo os habitantes vivem submetidos a temperaturas extremamente frias, sempre abaixo de zero. Veja algumas:
Verkhoyansk (Rússia) - Situada às margens do rio Yana, perto do Círculo Polar Ártico, tem apenas 35 km². Fica a 124m de altitude. E tem 1.300 habitantes. Registrou temperatura de -67,8ºC em 1892, que foi um recorde no Hemisfério Norte, até ser batido pela cidade de Klinck, na Groenlândia.
Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte.
Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo.
Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa.
Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa.
Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes.
Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores.
Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes.
Harbin (China) - É a província mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa área de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. Mantém uma atração turística ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhões de habitantes.
Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes.
Barrow (EUA) - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos EUA, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes.
Alasca (EUA) - O Alasca como um todo é bem frio. É o maior e menos povoado estado dos EUA. Tem 1,7 milhão de km² com 733 mil habitantes.
E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano.
Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno.
Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve
OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor.