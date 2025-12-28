Vasco da Gama e Portugal das grandes navegações

No dia 25/4/2024, Portugal celebrou outro fato histórico, este muito mais recente: os 50 anos da Revolução dos Cravos. No dia 25 de abril de 1974, acabou o regime autoritário mais antigo da Europa ocidental no século 20 - que havia começado com a Ditadura Nacional, em 1926, e que teve sequência com o Estado Novo de António Salazar, a partir de 1933.