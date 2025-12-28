Galeria 90 anos da Rádio Nacional: prédio histórico passa por retrofit para preservação Os festejos dos 90 anos da Rádio Nacional, a serem celebrados em 2026, já começaram. No aniversário de 89 anos, em 12/09/2025, houve uma programação especial que teve entrevistas, atrações musicais e uma plateia de ouvintes transmitida ao vivo do Museu da Rádio Nacional, que fica no prédio da EBC, no Rio de Janeiro. Por Flipar

Tomaz Silva/Agência Brasil