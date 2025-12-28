Estilo de Vida Usar meias mais de uma vez sem lavagem pode ser nocivo à saúde; entenda Usar a mesma meia mais de uma vez sem lavar pode parecer inofensivo, mas o hábito representa um risco para a saúde dos pés. O tecido retém suor e resíduos da pele, criando um ambiente propício à proliferação de microrganismos. Por Flipar

imagem gerada por i.a