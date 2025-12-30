Shih tzu morre esquecida em carro de pet shop no interior paulista

Ela acabou retornando ao local para buscar outros animais e não percebeu que a cachorra ainda estava no veículo. O animal ficou exposto ao sol por cerca de três horas, com temperaturas acima de 30 graus, e foi encontrado já sem vida.
Abalada, Isabela afirmou que Pandora era ligada à memória da mãe, falecida recentemente, e classificou o caso como uma grave irresponsabilidade. A polícia investiga a ocorrência.
Recentemente, um menino de 2 anos morreu em 18/2/2025 após ter sido deixado dentro de um carro com os vidros fechados em Nerópolis, Goiás. Salomão, ficou quatro horas exposto ao calor de 30°C . A dona do berçário, Flaviane Lima, foi presa e alegou que esqueceu a criança.
Nos Estados Unidos, esse tipo de ocorrência chega a uma média de 40 crianças mortas por ano, presas dentro de carros em estacionamentos ou nas ruas.
A informação é da Agência de Transportes dos Estados Unidos e as mortes acontecem por causa do calor excessivo no veículo durante as estações mais quentes do ano.
O alerta da agência americana serve para qualquer lugar do mundo. E as pessoas deveriam prestar mais atenção. Não se deve jamais deixar uma criança dentro de um carro. Mas, por incrível que pareça, existem casos em que a pessoa se distrai e esquece que está com o filho.
Um caso que teve grande repercussão nos Estados Unidos ocorreu no dia 19 de julho de 2023. Foi em Harlingen, uma cidade de 65 mil habitantes no Texas, estado localizado no sul do país.
Um homem fechou o carro, deixando a chave do lado de dentro, e não conseguia mais abrir a porta. Um bebê estava dentro do veículo.
Só que neste caso o homem percebeu na hora. O pai se desesperou e procurou algum objeto para tentar quebrar o vidro do carro e retirar a criança. Ele começou a bater com força para destruir o vidro.
Várias pessoas que passavam na hora decidiram parar para prestar auxílio. O homem conseguiu abrir um buraco no vidro dianteiro do carro. O buraco teve que ser grande o suficiente para que um adulto passasse e puxasse o bebê.
Autoridades advertiram que o correto seria chamar os bombeiros para que o socorro fosse feito de forma adequada, sem risco para a criança.
Muitas pessoas ficaram chocadas com a cena. No Tik Tok, uma das gravações publicadas na plataforma chegou a ter mais de 5 milhões de visualizações e 10 mil comentários.
Na ocasião, os Estados Unidos estavam passando por uma forte onda de calor, com temperaturas de quase 40º C.
Os carros, portanto, viram verdadeiros fornos quando ficam parados por muito tempo sob o sol.
Dessa forma, que todos fiquem atentos e tomem cuidado. Carro fechado no calor é questão de vida ou morte.