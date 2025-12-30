Saiba combater a ressaca após beber no Réveillon; e descubra as bebidas mais perigosas

Quem vai a eventos festivos geralmente tem à disposição bebidas alcoólicas de diversos tipos. Essas bebidas são variações do etanol que podem afetar o fígado e o cérebro, dependendo do volume ingerido.
Agora veja alguns alimentos cujos nutrientes ajudam a reduzir o tempo de ação do álcool e, com isso, contribuem para atenuar a ressaca. Também surtem efeito para aumentar a disposição. O levantamento é da emissora CNN.
Limão: Fruta cítrica, rica em vitamina C, pode ser consumida em suco (limonada suiça inclui a casca batida no liquidificador).ou sobre algum aperitivo. Combina bem com hortelã.
Água de coco: Fonte de eletrólitos e fonte de magnésio, essa bebida natural ajuda a equilibrar o organismo. Pode ser consumida diretamente da fruta ou em caixas e garrafas na versão industrializada (mas procure as puras).
Gengibre: Tem função anti-inflamatória e auxiliar na prevenção de náuseas e vômitos. Pode ser acrescentado em pequenos pedaços nos alimentos, mascado puro ou colocado em chás ou sucos.
Banana e abacate: Ambas as frutas são ricas em potássio e antioxidantes. Com isso, ajudam a combater o cansaço após uma noite de comemoração.
Verduras verdes escuras (rúcula, couve, espinafre) - Ajudam na desintoxicação do fígado. Podem ser consumidas na refeição ou colocadas em sucos.
Boldo, hortelã e chá verde: As três ervas têm propripriedades para limpar o estômago e o fígado, aliviando a sensação de mal-estar.
Ovo e tomate: Colocando os dois numa refeição com salada, por exemplo, o benefício será grande, pois ambos têm antioxidantes e ajudam a eliminar toxinas.
Os efeitos das bebidas no organismo variam de pessoa para pessoa e, por isso, sempre é bom saber o próprio limite, para evitar mal-estar e também para não perturbar os outros. Afinal, além dos problemas logo após o consumo, a ressaca pode te derrubar no dia seguinte.
Confira então as peculiaridades de cinco bebidas comuns em festas para que você tenha cuidado nas celebrações. Drinks podem conter ingredientes variados que não só fazem a diferença na velocidade de absorção do álcool como influem na maneira como a pessoa acorda no dia seguinte.
1- Vodca: feita de grãos fermentados, é purificada e fermentada repetidas vezes, até que fique o mais clara possível
Como não contém carboidratos ou açúcares, só possui as calorias advindas do etanol . Apesar do alto conteúdo alcoólico – cerca de 40% -, é a que tem menos chance de provocar ressaca
2- Uísque: destilado de grãos fermentados, como o trigo ou a cevada, e envelhecido em tonéis de madeira
É uma bebida que causa muita ressaca por ter muitas substâncias formadas durante o processo de envelhecimento nos tonéis de carvalho. Para reduzir a absorção da bebida pelo corpo, é necessário tomá-la bastante diluída ou com um ingrediente calórico.
3- Vinho branco: feito a partir da fermentação de suco de uva
Contém sulfitos (sais de ácido sulfuroso formados peloe contato de dióxido de enxofre com soluções alcalinas). Essa substância impede que o vinho fique escuro. Esses compostos são os que provavelmente causam a chamada ressaca de vinho branco
O espumante, tão comum nas celebrações, é uma espécie de vinho branco, mas apenas o produto original da região de Champagne, no nordeste da França, pode ser chamado de champanhe. Esse direito é garantido pela patente da marca.
4- Vinho tinto: diferentemente do branco, é feito a partir da fermentação do suco da uva junto com a casca e as sementes
A ressaca é pior que a da cerveja e a do vinho branco porque o vinho tinto, além do etanol, contém metanol. O fígado processa o etanol primeiro e o metanol por último. Por isso, o mal estar no dia seguinte ainda é forte
5- Cerveja: é a mais calórica e normalmente ainda vem acompanhada de alguns petiscos. Ainda assim, é a menos maléfica para o corpo, já que contém o menor teor de álcool: entre 3% e 6%
