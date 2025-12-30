Galeria

Idoso entra para o Livro dos Recordes como o homem mais velho do mundo a ser adotado

Casos de adoção costumam envolver crianças ou jovens, mas definitivamente não foi isso que levou William “Bill” Stains a parar no Guinness Book.

Por Flipar
Reproduc?a?o/Guinness World Records

Aos 74 anos de idade, o idoso protagonizou um caso jurídico raríssimo: tornou-se o homem mais velho do mundo a ser adotado.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

A história, que aconteceu na Pensilvânia em 2020, uniu oficialmente Bill a Ryan e Jessica Fiscus, um casal décadas mais jovem que ele.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

Ainda mais curioso foi o vínculo que motivou essa decisão: a relação profunda e duradoura entre Bill e e a família Fiscus.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

A conexão entre Bill e Ryan começou nos campos de beisebol, onde Bill atuava como árbitro durante a juventude de Ryan.

Cindy Jones/Pixabay

Mesmo após a mudança da família de Ryan para outra região, o contato não se perdeu; ao contrário, tornou-se ainda mais próximo, já que Bill lecionava em uma escola de ensino fundamental nas proximidades.

Bruce Emmerling/Pixabay

“É incrível [...] Quando eles me adotaram, eu não fazia ideia de que isso iria além [e que renderia um novo recorde]', afirmou Bill.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

Ryan definiu o amigo como alguém de lealdade inabalável: 'Leal a tudo e a todos que o rodeiam”. O carinho se estendeu a Jessica quando ela se casou com Ryan, momento que Bill descreve como um dos mais felizes de sua vida.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

Com o tempo, os laços se tornaram quase familiares. Eles passaram a compartilhar momentos de lazer que iam de partidas de bingo a passeios de moto.

Alejandro Garay/Pixabay

Apesar dessa relação tão próxima, a formalização do vínculo só ocorreu em 2020, quando Ryan e Jessica deram entrada no pedido de adoção de Bill, junto ao Tribunal de Órfãos da Pensilvânia — ele havia perdido os pais em 2003.

Pexels/valery anatolievich

Além dos momentos de lazer, os três também dividiam o compromisso com o trabalho voluntário em uma organização voltada a veteranos de guerra.

Kirk Cameron/Unsplash

No entanto, Bill não podia se tornar membro pleno, já que o regulamento exigia parentesco direto com alguém que tivesse servido.

David Valentine/Unsplash

Diante da dedicação, generosidade e do envolvimento dele com a entidade e com a comunidade, o casal percebeu que a única forma de incluí-lo plenamente seria torná-lo, legalmente, parte da família.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

A ideia surgiu de maneira descontraída, durante uma conversa informal na garagem. Ryan comentou, em tom de brincadeira, que a adoção parecia ser a única alternativa.

Pexels/Kindel Media

'Imediatamente depois, Bill disse: ‘Bem, acho que é isso que vamos ter que fazer!’”, relembrou Ryan. Em 12 de novembro, Bill foi oficialmente adotado por Ryan e Jessica. Desde então, a família celebra a data anualmente.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

“Estar com eles me dá um prazer enorme. Fico ansioso por cada encontro que temos', afirmou Bill. 'Mesmo ele não sendo uma criança, nós o amamos como se fosse nosso', comentou Jessica.

Reproduc?a?o/Guinness World Records

Veja Mais