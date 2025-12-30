Idoso entra para o Livro dos Recordes como o homem mais velho do mundo a ser adotado

Aos 74 anos de idade, o idoso protagonizou um caso jurídico raríssimo: tornou-se o homem mais velho do mundo a ser adotado.
A história, que aconteceu na Pensilvânia em 2020, uniu oficialmente Bill a Ryan e Jessica Fiscus, um casal décadas mais jovem que ele.
Ainda mais curioso foi o vínculo que motivou essa decisão: a relação profunda e duradoura entre Bill e e a família Fiscus.
A conexão entre Bill e Ryan começou nos campos de beisebol, onde Bill atuava como árbitro durante a juventude de Ryan.
Mesmo após a mudança da família de Ryan para outra região, o contato não se perdeu; ao contrário, tornou-se ainda mais próximo, já que Bill lecionava em uma escola de ensino fundamental nas proximidades.
“É incrível [...] Quando eles me adotaram, eu não fazia ideia de que isso iria além [e que renderia um novo recorde]', afirmou Bill.
Ryan definiu o amigo como alguém de lealdade inabalável: 'Leal a tudo e a todos que o rodeiam”. O carinho se estendeu a Jessica quando ela se casou com Ryan, momento que Bill descreve como um dos mais felizes de sua vida.
Com o tempo, os laços se tornaram quase familiares. Eles passaram a compartilhar momentos de lazer que iam de partidas de bingo a passeios de moto.
Apesar dessa relação tão próxima, a formalização do vínculo só ocorreu em 2020, quando Ryan e Jessica deram entrada no pedido de adoção de Bill, junto ao Tribunal de Órfãos da Pensilvânia — ele havia perdido os pais em 2003.
Além dos momentos de lazer, os três também dividiam o compromisso com o trabalho voluntário em uma organização voltada a veteranos de guerra.
No entanto, Bill não podia se tornar membro pleno, já que o regulamento exigia parentesco direto com alguém que tivesse servido.
Diante da dedicação, generosidade e do envolvimento dele com a entidade e com a comunidade, o casal percebeu que a única forma de incluí-lo plenamente seria torná-lo, legalmente, parte da família.
A ideia surgiu de maneira descontraída, durante uma conversa informal na garagem. Ryan comentou, em tom de brincadeira, que a adoção parecia ser a única alternativa.
'Imediatamente depois, Bill disse: ‘Bem, acho que é isso que vamos ter que fazer!’”, relembrou Ryan. Em 12 de novembro, Bill foi oficialmente adotado por Ryan e Jessica. Desde então, a família celebra a data anualmente.
“Estar com eles me dá um prazer enorme. Fico ansioso por cada encontro que temos', afirmou Bill. 'Mesmo ele não sendo uma criança, nós o amamos como se fosse nosso', comentou Jessica.