Hilary Duff anuncia novo álbum para o início de 2026

Hilary Duff está de volta ao cenário musical após mais de uma década de hiato. O novo álbum da cantora, intitulado “Luck... Or Something”, tem lançamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. Como prévia, o single “Mature”, acompanhado de videoclipe, foi divulgado em 6 de novembro de 2025. O trabalho marca o primeiro álbum de estúdio de Duff desde 2015.

Ao comentar o projeto, a artista afirmou que o retorno à música sempre fez parte de seus planos e que agora se sente pronta para se reconectar com o público a partir de uma perspectiva mais madura. O álbum reflete experiências recentes de sua vida, como maternidade, relacionamentos, ansiedade e as transformações da vida adulta, além do desejo de retomar o vínculo com fãs que a acompanham desde o início da carreira.

Nascida em 28 de setembro de 1987, em Houston, no Texas, Hilary Duff iniciou a trajetória artística ainda criança, incentivada pela família e seguindo os passos da irmã mais velha, Haylie Duff.

Após se mudar para a Califórnia, começou a atuar profissionalmente e, em 2001, alcançou fama mundial ao protagonizar “Lizzie McGuire”, papel que a consolidou como um dos principais rostos do Disney Channel no início dos anos 2000 e a transformou em um dos maiores ícones teen da época.

Exibida entre 2001 e 2004, “Lizzie McGuire” retratava a rotina de uma adolescente comum lidando com escola, família e amizades. A série se destacou pelo uso de animação para representar os pensamentos da personagem, recurso que se tornou uma de suas marcas registradas.

Em 2003, Hilary estrelou “The Lizzie McGuire Movie – Um Sonho Popstar”, continuação direta da série. No longa, a personagem viaja para Roma e é confundida com uma cantora famosa, decidindo aproveitar a situação. O filme foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 55 milhões de dólares em bilheteria mundial, e teve como trilha sonora músicas da própria artista, incluindo o hit “What Dreams Are Made Of”.

Durante o auge da popularidade no início dos anos 2000, Duff estrelou diversos filmes voltados ao público jovem, como “Cadete Kelly”, “O Agente Teen”, “Doze é Demais” e sua sequência, “Paixão de Aluguel” e “Na Trilha da Fama”.

Entre eles, “A Nova Cinderela”, de 2004, se destacou como um dos títulos mais marcantes de sua carreira. Na releitura moderna do conto clássico, a atriz interpreta Sam Montgomery, uma adolescente explorada pela madrasta que sonha em estudar em Princeton e vive um romance com um garoto que conhece pela internet.

A partir de 2006, Duff passou a buscar papéis mais distantes do universo adolescente, atuando em produções como “Material Girls”, “Caminhos Desconhecidos”, “Greta” e “O Retorno de Bloodworth”.

Em 2015, iniciou uma nova fase profissional ao retornar à televisão como parte do elenco principal da série “Younger”. Ao longo de sete temporadas, interpretou Kelsey Peters, uma jovem editora de livros ambiciosa e elegante, papel que marcou sua consolidação em produções voltadas ao público adulto.

Em seguida, protagonizou â??How I Met Your Fatherâ?, spin-off de â??How I Met Your Motherâ?, no papel de Sophie.

Divulgação

Já a trajetória musical de Hilary começou em 2002 com “Santa Claus Lane”, um álbum natalino lançado pela Disney que apresentou a artista como cantora e serviu como porta de entrada para sua carreira na música.

Porém, o verdadeiro início de sua trajetória pop veio no ano seguinte com “Metamorphosis”, álbum que estreou em primeiro lugar na Billboard 200, alcançou certificado multiplatina e emplacou sucessos como “So Yesterday” e “Come Clean”.

Em 2004, Duff lançou “Hilary Duff”, seu terceiro álbum de estúdio, que manteve o sucesso comercial dos trabalhos anteriores, recebeu certificado de platina e trouxe faixas de destaque como “Fly” e “Someone’s Watching Over Me”, esta última presente na trilha sonora do filme “Na Trilha da Fama”.

Já em 2005, lançou a coletânea "Most Wanted", que incluiu a faixa inédita "Wake Up" e também estreou no topo da Billboard 200, feito que a colocou entre as poucas artistas adolescentes da época com múltiplos álbuns em primeiro lugar.

Divulgação

Com “Dignity”, de 2007, Hilary apresentou uma sonoridade mais madura e se distanciou do pop adolescente. Ela coescreveu quase todas as faixas do álbum, que contou com singles como “With Love” e “Stranger”. Após um novo hiato musical, retornou em 2015 com “Breathe In. Breathe Out.”, que trouxe músicas como “Chasing the Sun” e “Sparks”, embora tenha registrado desempenho comercial mais discreto em relação aos trabalhos anteriores.

Além da música e da atuação, Hilary Duff também se destacou como escritora. Ela é autora da trilogia “Elixir”, voltada ao público jovem-adulto, que integrou a lista de mais vendidos do “New York Times”.

Na vida pessoal, Hilary foi casada com o jogador de hóquei Mike Comrie entre 2010 e 2016, com quem teve seu primeiro filho, Luca, nascido em 2012. Desde 2019, é casada com o músico Matthew Koma. O casal tem três filhas: Banks Violet, nascida em 2018, Mae James, em 2021, e Townes Meadow, em 2024.

Reprodução Instagram /@hilaryduff

