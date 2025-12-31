Estilo de Vida Conheça a evolução do tênis, calçado que vai além do conforto Calçado para todas as idades e diversos momentos da vida, o tênis atravessou a fronteira dos esportes e se tornou ícone de estilo e praticidade. Mais do que um objeto de conforto aos pés, é uma forma de expressar uma identidade cultural da juventude urbana. Por Flipar

Pixabay