Galeria Sibéria revela o Lago Baikal, o mais profundo e antigo do planeta O Lago Baikal, na Rússia, é uma joia natural de proporções épicas. Com mais de 25 milhões de anos, é o mais antigo do planeta e também o mais profundo. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em outro lugar. Reverenciado por cientistas e viajantes, é um santuário de beleza, mistério e vida. Por Flipar

reprodução/tripadviser