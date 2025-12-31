Mistério submerso: possível dispositivo russo é encontrado na costa britânica

O fato ocorreu no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. Assim, o objeto estava coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, que era usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos.
De acordo com o jornal 'The Sun', uma fonte da Marinha afirmou que o dispositivo pode estar no local 'há décadas', entretanto ainda não foi comprovado a quem pertencia.
Segundo o jornal galês 'Herald', o grupo de mergulhadores entregou o objeto às autoridades competentes para avaliação.
'No início, os caras pensaram que poderia ser uma bateria antiga de boia luminosa. Com esse navio-espião russo que tem rondado por aí, faz você desconfiar de tudo que está acontecendo', disse o fundador do grupo de mergulhadores ao 'The Sun'.
Dessa forma, sonobuoys são normalmente lançados de aeronaves e embarcações e equipados com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos.
Eles são fundamentais nos sistemas modernos de detecção naval, pois sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar.
Na última semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas.
Além disso, pilotos da Força Aérea Britânica destacaram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como 'profundamente perigosa'.
Mesmo que a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos. Por eles, passam 90% dos dados do país, o que inclui bilhões de dólares em transações financeiras.
Skomer é bem conhecida pela sua vida selvagem. Afinal, cerca de metade da população mundial de parcelas-de-manx nidifica na ilha, assim como a maior colónia de papagaios-do-mar-atlânticos localiza-se no sul da Grã-Bretanha.
É conhecida pelo seu interesse arqueológico: círculos de pedra, menires e vestígios de casas pré-históricas, visto que grande parte da ilha foi designada monumento antigo.
A ilha tem uma área de 2,92 km² e seu ponto mais alto fica a 79 m acima do nível do mar em Gorse Hill, enquanto a maior parte da ilha está a cerca de 60 m também acima do nível do mar.
É cortada por uma série de encostas e cristas, o que lhe confere uma topografia rica e variada. Ela tem aproximadamente 2,4 km de norte a sul e 3,2 km de leste a oeste.
É quase dividida ao meio perto de seu lado leste por duas baías, sendo uma das várias ilhas situadas a menos de 1000 jardas da costa de Pembrokeshire.
O nome Skomer deriva de Skalmey, de origem viking que significa 'ilha fendida', possivelmente devido ao fato de a extremidade oriental da ilha estar quase separada da parte principal.
Em 1990, foi criada a primeira Reserva Natural Marinha do Reino Unido, da qual Skomer fazia parte, e em dezembro de 2014 foi reclassificada como Zona de Conservação Marinha.