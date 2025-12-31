Leandra Leal, 43 anos, assume: “Sou nepobaby”

Dias antes, em entrevista ao podcast “Conversa Vai, Conversa Vem”, do jornal O Globo, a atriz admitiu ser “nepobaby”. O termo é uma abreviação de “nepotism baby” - “filho do nepotismo”, em tradução livre. Segundo o dicionário Collins, refere-se a 'uma pessoa, especialmente na indústria do entretenimento, cuja carreira teria progredido por ter um pai famoso'.
Leandra Leal usou a expressão em referência ao fato de ser filha da também atriz Ângela Leal, que tem longa trajetória na televisão e no cinema.
“Nepobaby é ser filho de alguém famoso que seguiu a mesma carreira que você? Eu sou nepobaby. É possível alguém que é filha de uma atriz que é atriz também não ter isso? Gente, é a vida”, declarou, com bom humor
Em seguida, ela fez questão de enfatizar que o privilégio de descender de uma atriz conhecida não a tornou uma profissional acomodada. “Trabalho muito, estudei muito, estou comprometida. Não sou acomodada, não sou uma pessoa que senta nos meus privilégios. Pelo contrário! Sou consciente deles.”
No início de abril de 2025, Leandra Leal anunciou em post no Instagram sua saída da Globo após três décadas de trabalho na emissora. 'Sou grata por ter tido esse contrato que me permitiu sonhar e realizar sonhos e fazer amizades”, declarou na ocasião.
Leandra Rodrigues Leal Braz e Silva, conhecida artisticamente como Leandra Leal, nasceu no Rio de Janeiro em 8 de setembro de 1982.
Filha da atriz Ângela Leal e neta do produtor cultural Américo Leal, Leandra cresceu imersa no universo artístico, o que naturalmente a levou a seguir os passos da mãe na carreira de atriz.
Ela é filha única e perdeu o pai, o advogado Julio Braz, quando tinha apenas 12 anos. Leandra cresceu ao lado da mãe e de amigos artistas, como Dias Gomes e Grande Otelo, que influenciaram sua escolha pela carreira artística.
Ela iniciou seus estudos em dramaturgia com apenas sete anos. Em 1990, fez sua estreia na televisão brasileira ao participar do último capítulo da primeira versão da novela “Pantanal”, na extinta TV Manchete, no papel da filha de Juma e Jove.
Ao longo de sua carreira, Leandra Leal se destaca não só na televisão, mas também no cinema e no teatro.
Na TV, participou de diversas novelas de sucesso ainda muito jovem, como em “Explode Coração”, “A Indomada”, “Brava Gente” e “O Cravo e a Rosa”.
Já na vida adulta, ela ganhou destaque inicial em “Senhora do Destino”, de 2004. Na novela, interpretou Claudinha, enteada da vilã Nazaré - papel de Renata Sorrah.
Desde então, ela consolidou carreira sólida nas tramas da Globo, como em “Páginas da Vida”, “Passione” e “Império”.
Um dos papéis mais conhecidos de Leandra Leal foi o da empregada doméstica Rosário em “Cheias de Charme”, de 2012.
No cinema, ela também tem uma trajetória sólida. Com apenas 13 anos, a atriz despontou em “A Ostra e o Vento”, de Walter Lima Jr.. No longa, ela atuou ao lado de dois nomes consagrados, Lima Duarte e Fernando Torres, e conquistou importantes prêmios como atriz relevação.
Em 2003, ela se destacou em “O Homem que Copiava”, filme protagonizado por Lázaro Ramos e que teve no elenco outros nomes conhecidos, como Luana Piovani e Pedro Cardoso.
A sua atuação na cinebiografia “Cazuza - O Tempo Não Pára”, de 2004, resultou em premiação como Melhor Atriz Coadjuvante
O filme mais famoso e premiado de Leandra Leal é “O Lobo Atrás da Porta”, de 2013 No longa-metragem de Fernando Coimbra, ela interpretou a personagem Alice, uma mulher envolvida em uma trama de suspense e mistério. Pelo papel, ela recebeu diversos láureas, incluindo o Prêmio Platino de Melhor Atriz, dando a ela reconhecimento internacional.
O filme mais recente da carreira de Leandra Leal é “Os Enforcados”. Com direção também de Fernando Coimbra, a produção tem no elenco outros nomes célebres, como Irandhir Santos, Irene Ravache e Stepan Nercessian.
Ela também dirigiu e roteirizou o curta-metragem “Aquele Abraço”. Sua direção no documentário “Divinas Divas”, de 2017, foi amplamente elogiada.
Leandra foi casada com o cantor pernambucano José Paes de Lira, o Lirinha, de 2003 a 2010. Posteriormente, casou-se com o ativista e gestor cultural Alê Youssef, com quem teve uma filha adotiva, Júlia Leal Youssef, nascida em 2014.
Em 2023, casou-se com o cineasta Guilherme Burgos, com quem tem um filho, Damião, nascido em agosto de 2024.