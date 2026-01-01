Só chorando… uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.
Amável Pinto - Ops.
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele...
Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Ava Gina - Ops.
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa.
Ilegível Inilegível - Além do erro em 'Inelegível', o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não.
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte
Maria Privada de Jesus - 'Mãe, anda logo, tô apertada'
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...
Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão...
Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
RemÃ©dio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taÃ§a de plÃ¡stico
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...
Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.
Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.
Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.
Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!