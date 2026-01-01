Menor cobra do planeta é ‘redescoberta’ em Barbados

Trata-se da Tetracheilostoma carlae, conhecida popularmente como 'cobra de Barbados'.
O pequeno réptil, que mede no máximo 10 centímetros, foi encontrado sob uma rocha durante uma pesquisa ecológica.
A redescoberta é significativa para a ciência, pois há ainda muitas lacunas sobre seu habitat, comportamento e população, o que dificulta a criação de estratégias eficazes de conservação.
A identificação da espécie sempre foi um desafio: além do tamanho diminuto, ela se parece com outra cobra invasora, o que levou a confusões em avistamentos anteriores.
Por isso, o governo de Barbados organizou diversas expedições, até que finalmente uma equipe localizou e registrou o animal em fotos.
A cobra de Barbados estava em uma lista global que incluía outras 4.800 espécies desaparecidas.
Os pesquisadores descobriram que essa serpente vive em ninhos de cupins, onde libera secreções que a protegem dos insetos.
Além disso, a cobra de Barbados é inofensiva aos humanos e extremamente frágil de se estudar sem causar danos.
Os cientistas esperam que, com o novo encontro, seja possível aprofundar os conhecimentos sobre a espécie e reforçar a importância da conservação de animais essenciais para o ecossistema.
A Ilha de Barbados, o único local onde essa espécie foi registrada, é uma ilha tropical conhecida por suas praias e biodiversidade única.
Com cerca de 287 mil habitantes, a ilha é relativamente pequena, com cerca de 430 km².
Por conta do tamanho, Barbados é um dos países insulares mais densamente povoados do mundo.
Patrimônio Mundial da UNESCO, Bridgetown é a capital e maior cidade de Barbados, situada na costa sudoeste da ilha.
A ilha tornou-se independente do Reino Unido em 1966, apesar de ainda se manter como membro da Commonwealth.
Em 2021, Barbados rompeu oficialmente com a monarquia britânica e tornou-se uma república.
Diferentemente de muitas ilhas caribenhas de origem vulcânica, Barbados não tem montanhas elevadas, mas sim colinas suaves e planícies. O ponto mais alto é o Monte Hillaby, com 340 metros de altitude.
Pontos históricos como a Harrison's Cave (uma impressionante caverna de calcário) e o St. Nicholas Abbey (uma antiga plantação do século 17) ajudam a impulsionar o turismo na ilha.