Galeria

Plataforma escolhe as melhores atrações turísticas do mundo

Para informar quais passeios turísticos valem o esforço e os investimentos de tempo e dinheiro dos visitantes, uma plataforma chamada “Stasher” realizou recentemente um estudo para avaliar as 99 melhores atrações turísticas do mundo.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

A pesquisa levou em consideração diversos fatores, incluindo as avaliações de usuários do TripAdvisor e do Google, a qualidade da acomodação a partir das avaliações do booking.com e a segurança turística avaliada pelo Índice de Paz Global.

Divulgação

Além disso, os critérios levaram em conta a distância para o aeroporto e o nível de engajamento no TikTok, medido pela quantidade de visualizações acumuladas.

Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

O Brasil apareceu no ranking com três atrações: a Pinacoteca de São Paulo (em 48º), o Beto Carrero World (em 37º) e o Cristo Redentor (em 11º). Confira os dez primeiros!

Jose Guertzenstein por Pixabay

10º) Catedral de Milão, Itália: Também conhecida como Duomo di Milano, a Catedral de Milão é uma das mais impressionantes catedrais góticas da Europa. É considerada uma verdadeira obra-prima arquitetônica com mais de 3.400 estátuas esculpidas em mármore.

Jiuguang Wang wikimedia commons

A catedral levou quase seis séculos para ser concluída, com sua construção iniciada em 1386. Uma das maiores atrações da catedral é o terraço, que oferece uma vista espetacular de Milão.

Sean Jahansooz Unsplash

9º) Museu da Nova Zelândia: O Museu Te Papa Tongarewa é um museu nacional localizado em Wellington, a capital da Nova Zelândia. Ele é conhecido por sua vasta coleção de artefatos maori, bem como por suas exposições sobre a história, cultura e biodiversidade do país.

wikimedia commons Partyzane

Uma das atraÃ§Ãµes mais populares do museu Ã© a exibiÃ§Ã£o interativa 'Awesome Forces', que apresenta os fenÃŽmenos naturais que afetam a Nova ZelÃ¢ndia, como terremotos e vulcÃµes.

wikimedia commons JShook

8º) Acrópole de Atenas, Grécia: O lugar é considerado um dos mais impressionantes sítios arqueológicos do mundo e um dos principais pontos turísticos da Europa. O principal monumento da Acrópole é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, a padroeira da cidade de Atenas.

Constantinos Kollias Unsplash

7º) Livraria El Ateneo Grand Splendid, Argentina: O lugar é tido como uma parada obrigatória para quem visita Buenos Aires. Localizada em um antigo teatro de estilo barroco, a livraria é considerada uma das mais belas do mundo.

Jeison Higuita Unsplash

O edifício foi inaugurado em 1919 como o Teatro Grand Splendid e, ao longo dos anos, apresentou espetáculos de grandes artistas, incluindo Carlos Gardel e Jorge Luis Borges. Em 2000, foi transformado em uma livraria e, desde então, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade.

wikimedia commons Deensel

6º) Basílica de São Pedro, Itália: Localizada na cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedro é uma das maiores e mais imponentes igrejas do mundo. O local é considerado um dos mais importantes marcos do cristianismo e é o principal templo da Igreja Católica.

Andrei Popescu/Unsplash

A construção da basílica começou em 1506 e levou mais de um século para ser concluída. A arquitetura imponente conta com uma grande cúpula projetada por Michelangelo, que chega a uma altura de mais de 136 metros!

Julius Silver pexels

5º) Angkor Wat, Camboja: O lugar foi construído no século XII, pelo rei Khmer Suryavarman II. Inicialmente era um templo hindu dedicado ao deus Vishnu, mas depois foi transformado em um templo budista.

allPhoto Bangkok pexels

Na verdade o lugar é um grande complexo, composto por várias estruturas imponentes, incluindo as famosas torres em forma de lótus, cada uma com mais de 60 metros de altura.

Tiago Cardoso pexels

4º) Plaza de España, Espanha: A icônica praça, localizada no centro de Sevilha, foi construída em 1929. O lugar é cercado por uma combinação única de estilos arquitetônicos espanhóis, com detalhes ornamentais em azulejo e esculturas em pedra.

Reinhard Bruckner/Pexels

Além de ser um local popular para passeios turísticos e caminhadas, costuma ser um cenário frequente para filmes e programas de televisão.

Habanera Unsplash

3º) Lagoa Azul, Islândia: O conjunto de piscinas termais geotérmicas ficou em terceiro lugar na lista. A paisagem vulcânica combinada com a água azul brilhante oferece uma experiência incrível, além de ser uma ótima oportunidade para tirar fotos lindas.

Peter Stewart pexels

Além de tudo, a Islândia também é classificada como um dos destinos turísticos mais seguros no Índice de Paz Global.

wikimedia commons Frank Denney

2º) Disneyland Paris, França: A atração que conquistou o segundo lugar é bastante conhecida: a Disneyland Paris. O destaque ficou por conta da qualidade das acomodações, com ótima pontuação, e uma boa avaliação no Google, com nota 4,5.

Soyoung Han Unsplash

Já no TripAdvisor, a Disneyland Paris é menos popular, com apenas 58,2% dos visitantes avaliando como 'muito bom' ou 'excelente'. Apesar disso, a atração é muito popular no TikTok, com quase oito bilhões de visualizações em postagens marcadas.

Thomas Evraert Unsplash

1º) Parlamento de Budapeste, Hungria: O Edifício do Parlamento Húngaro surpreendeu ao conquistar o primeiro lugar na lista de melhores atrações turísticas do mundo.

Sergey Omelchenko Unsplash

Com uma arquitetura vasta e neogótica, a construção é imponente e domina o rio Danúbio, além de abrigar a Assembleia Nacional da Hungria. Cerca de 93% dos turistas avaliaram o lugar como “muito bom” ou “excelente” no TripAdvisor.

Ivan Rohovchenko Unsplash

Além disso, a Hungria tem uma excelente classificação de segurança turística, indicando que o lugar é bem tranquilo para os visitantes.

Walkerssk por Pixabay

Veja Mais