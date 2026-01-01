Galeria Mais que um passatempo! Conheça a curiosa origem e a história dos quebra-cabeças Mais do que uma maneira divertida de passar o tempo, os quebra-cabeças oferecem uma variedade de benefícios cognitivos e emocionais, assim como desenvolvem inúmeras habilidades ao fortalecer a memória em crianças, idosos e pessoas com Alzheimer. Por Flipar

Pixabay