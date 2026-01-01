Mangostão combate inflamações e ajuda no bom funcionamento do intestino

Foi disseminada pelo mundo no último século e ganhou fama por seu sabor, porém pode ser considerado um item raro por causa da dificuldade de sua produção. Segundo a lenda da época, chegou a ser conhecida como “rainha das frutas” de tanto que agradou a Rainha Vitória, da Inglaterra.
O cultivo é demorado, levando anos para que a árvore produza novo frutos, o que reflete no custo final e na sua quantidade pelo mundo. Outro ponto de alerta é o transporte deste alimento, por ser desafiador devido à sua delicadeza e sensibilidade a danos.
Originário do sudeste asiático, o mangostão (Garcinia mangostana) se caracteriza por uma casca roxa escura e firme. Em seu interior, há uma polpa branca, macia e com um sabor adocicado e leve toque de acidez.
De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é possível encontrar produtores de mangostão na Bahia, Pará e, em menor escala, no Espírito Santo.
Foi descrito pela primeira vez no livro 'Species Plantarum de Linnaeus' em 1753. Este fruto é oriundo de uma árvore que pode alcançar 10 metros de altura. As folhas, por sua vez, são grandes, duras, de coloração verde-escura e brilhante.
O fruto, que tem uma safra entre fevereiro e abril, é geralmente consumido ao natural ou utilizado para preparar sucos, doces e tortas. Já a polpa pode ser encontrada enlatada, congelada e desidratada.
Acredita-se que sua origem desta fruta esteja nas Ilhas da Sonda, atualmente divididas entre Indonésia, Malásia, Brunei e Timor Leste.
No Brasil, as primeiras sementes de mangostão chegaram por volta de 1935, na Bahia. Mas, na década de 1940, ele chegou ao Pará, após um navio indiano, que seguia ao Panamá, deixar 400 sementes por lá..
Existem dois tipos desta fruta: o roxo e o amarelo. Além da cor e da espécie, os tipos de mangostão se diferenciam no sabor, onde o primeiro é mais adocicado, enquanto o segundo é mais ácido.
Ela é esférica e tem o tamanho médio de 6 a 8 centímetros de diâmetro. Além da polpa, a farinha da casca e o concentrado da fruta, são encontrados em lojas de produtos naturais e podem ser adicionados à água, frutas, sopas ou saladas.
A polpa e a casca do mangostão têm boas quantidades de fibras, que ajudam a aumentar o tempo de digestão dos alimentos e promovem a saciedade, ajudando na perda de peso.
Essa contém fibras, como a pectina, que diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos. Isso equilibra os níveis de glicose no sangue e ajudam a prevenir, assim, a diabetes.
Ela também contém antioxidantes, como xantonas e flavonoides, que combatem os radicais livres, evitando danos nas células que produzem insulina.
Os antioxidantes, presentes na polpa e na casca do mangostão, previnem a oxidação das células de gordura, diminuindo os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue.
Além disso, este alimento tem ótimas quantidades de água e potássio. Isso permite eliminar o excesso de sódio do organismo pela urina, ajudando a equilibrar a pressão arterial.
O mangostão auxilia na formação do bolo fecal e na eliminação de resíduos, o que promove o bom funcionamento do sistema gastrointestinal e ajuda a desintoxicar o fígado.
É um potente antioxidante, pois ajuda a fortalecer o fígado, assim como equilibra a produção das enzimas responsáveis pela digestão. Ele evita mal estar, náuseas ou barriga estufada.
Desse modo, a casca do mangostão contém substâncias que podem ajudar a combater inflamações, infecções bacterianas e fúngicas.
O mangostão é uma boa fonte de vitaminas C, B6 e B12, além de minerais como cálcio, ferro, magnésio e manganês. É uma fruta de baixa caloria, o que a torna uma opção saudável para quem busca uma dieta equilibrada.
As raízes do mangostão têm sido tradicionalmente usadas em diferentes partes da Indonésia e na Malásia para regular o ciclo menstrual. Além disso, no alívio dos sintomas pré-menstruais, como TPM, tontura, hipertensão e outros.
Alguns estudos revelaram que a xantona presente na fruta exerce um efeito antagônico nos receptores de serotonina, um medidor-chave na fisiologia do estado de humor.
Isso significa que pode aliviar sintomas de certos distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade e distúrbios do sono.
O suplemento de mangostão pode ser adquirido em farmácias ou lojas de produtos naturais. No entanto, recomendando-se geralmente tomar 1 a 2 cápsulas por dia, sob orientação médica.
Por fim, para muitos, abrir um mangostão é quase um ritual. É necessário pressionar levemente a casca até ela ceder, de forma homogênea e com bastante atenção para não desmanchar a polpa.