Celebridades e TV Cientologia: religião controversa afasta as mulheres de Tom Cruise; mais uma foi embora Segundo informações do site Radar Online, o suposto romance entre Tom Cruise e Ana de Armas teria chegado ao fim por causa da Cientologia, religião da qual o ator é adepto. Por Flipar

Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o