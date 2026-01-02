Saiba como chamar quem nasce nas capitais do Brasil

Rio Branco - Quem nasce na capital do Acre é rio-branquense. A cidade, fundada em 28/12/1882, tem cerca de 364 mil habitantes.
Maceió - Quem nasce na capital do Alagoas é Maceioense. A cidade, fundada em 05/12/1815, tem cerca de 957 mil habitantes.
Macapá- Quem nasce na capital do Amapá é Macapaense. A cidade, fundada em 04/02/1758, tem cerca de 442 mil habitantes.
Manaus- Quem nasce na capital do Amazonas é Manauara. A cidade, fundada em 24/10/1669, tem cerca de 2 milhões de habitantes.
Salvador- Quem nasce na capital da Bahia é Soteropolitano. A cidade, fundada em 29/03/1549, tem cerca 2,4 mil habitantes.
Fortaleza- Quem nasce na capital do Ceará é Fortalezense. A cidade, fundada em 13/04/1726, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.
Brasília- Quem nasce na capital do país é Brasiliense. A cidade, fundada em 21/04/1960, tem cerca de 3 milhões de habitantes.
Vitória- Quem nasce na capital do Espírito Santo é Capixaba. A cidade, fundada em 08/09/1551, tem cerca de 322 mil habitantes.
Goiânia- Quem nasce na capital do Goiás é Goianiense. A cidade, fundada em 24/10/1933, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.
São Luís- Quem nasce na capital do Maranhão é Ludovicense. A cidade, fundada em 08/09/1612, tem cerca de 1 milhão de habitantes.
Cuiabá- Quem nasce na capital do Mato Grosso é Cuiabano. A cidade, fundada em 01/01/1719, tem cerca de 650 mil habitantes.
Campo Grande- Quem nasce na capital do Mato Grosso Do Sul é Campo-grandense. A cidade, fundada em 26/08/1872, tem cerca de 897 mil habitantes.
Belo Horizonte- Quem nasce na capital de Minas Gerais é Belo-horizontino. A cidade, fundada em 12/12/1897, tem cerca de 2,3 milhões de habitantes.
Belém- Quem nasce na capital do Pará é Belenense. A cidade, fundada em 12/01/1616, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.
João Pessoa- Quem nasce na capital da Paraíba é Pessoense. A cidade, fundada em 05/08/1585, tem cerca de 833 mil habitantes.
Curitiba- Quem nasce na capital do Paraná é Curitibano. A cidade, fundada em 29/03/1693, tem cerca de 1,7 milhão de habitantes.
Recife- Quem nasce na capital do Pernambuco é Recifense. A cidade, fundada em 12/03/1537, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.
Teresina- Quem nasce na capital do Piauí é Teresinense. A cidade, fundada em 16/08/1852, tem cerca de 866 mil habitantes.
Rio de Janeiro- Quem nasce na capital do Rio de Janeiro é Carioca. A cidade, fundada em 01/03/1565, tem cerca de 6,2 milhões de habitantes.
Natal- Quem nasce na capital do Rio Grande do Norte é Natalense. A cidade, fundada em 25/12/1599, tem cerca de 751 mil habitantes.
Porto Alegre- Quem nasce na capital do Rio Grande do Sul é Porto-alegrense. A cidade, fundada em 26/03/1772, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.
Boa Vista - Quem nasce na capital de Roraima é Boavistense. A cidade, fundada em 09/07/1890, tem cerca de 413 mil habitantes.
FlorianÃ³polis- Quem nasce na capital de Santa Catarina Ã© Florianopolitano. A cidade, fundada em 23/03/1726, tem cerca de 537 mil habitantes.
Porto Velho- Quem nasce na capital de Rondônia é Portovelhense. A cidade, fundada em 02/10/1914, tem cerca de 460 mil habitantes.
São Paulo- Quem nasce na capital de São Paulo é Paulistano. A cidade, fundada em 25/01/1554, tem cerca de 11,9 milhões de habitantes.
Aracaju- Quem nasce na capital de Sergipe é Aracajuano. A cidade, fundada em 17/03/1855, tem cerca de 602 mil habitantes.
Palmas- Quem nasce na capital de Tocantins é Palmasense. A cidade, fundada em 05/10/1988, tem cerca de 302 mil habitantes.