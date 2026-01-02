Galeria

Rocha impressiona por incrível semelhança com elefante

Uma formação rochosa localizada no sul da Islândia ganhou fama por sua aparência incomum.

Por Flipar
Hector John Periquin/Unsplash

Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar.

Reproduc?a?o/Instagram @h0rdu

Chamada de 'Elephant Rock', essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar.

Flickr - Thomas Quine

A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha.

Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante.

Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur

Constantemente esculpida pela aÃ§Ã£o das ondas e dos ventos do AtlÃ¢ntico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turÃ­stico procurado por fotÃ³grafos, viajantes e curiosos.

Reproduc?a?o/YouTube

A Ilha de Heimaey, lar do 'Elephant Rock', é a maior e única habitada do arquipélago.

Flickr - Thomas Quine

A formaÃ§Ã£o pode ser visitada por uma balsa que parte de LandeyjahÃ¶fn.

DomÃ­nio PÃºblico

Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.

Reproduc?a?o/YouTube

Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras.

Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur

Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece.

Reproduc?a?o/One Piece Wiki

“Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha.

Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos.

Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur

O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia.

Reprodução/YouTube

Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país.

Reprodução/YouTube

O arquipÃ©lago Ã© uma regiÃ£o de intensa atividade vulcÃ¢nica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia.

Ursula Drake/Unsplash

Uma das erupÃ§Ãµes mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada PatrimÃŽnio Mundial da UNESCO por ser um laboratÃ³rio natural para estudos de ecossistemas em formaÃ§Ã£o.

DomÃ­nio PÃºblico

Veja Mais