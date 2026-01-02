Conhece algum? Os lugares com fama de mal-assombrados no Brasil

Edifício Copan (São Paulo, SP) - Relatos de ruídos estranhos, vultos e movimentos inesperados vêm alimentando a crença de que existem presenças 'sobrenaturais' espalhadas pelo prédio. Inaugurado em 1966, tem 1.160 apartamentos onde moram mais de 5 mil pessoas.
Edifício Joelma (São Paulo) - Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local.
Mina da Passagem (Mariana, MG) -Quinze mineiros morreram afogados na mina em 1936. Os túneis subterrâneos, a 12 metros de profundidade, eram usados por filhos de escravos para a caça do ouro. Muitos poços eram estreitos e apenas um corpo pequeno conseguia passar.
A mina foi desativada em1954. Porém, os visitantes e antigos funcionários dizem que escutam barulhos de sinos e correntes mesmo com a Mina da Passagem vazia. Outra lenda diz que o espírito de um inglês segue no local. Ele morreu em 1880 e nunca teria aceitado a perda de sua esposa.
Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) - A construção abriga um centro cultural, na zona sul do Rio de Janeiro, mas muitos dizem que os antigos moradores assombram o local. Segundo a crença popular, Avelino Fernandes e sua esposa morreram em um acidente de carro em frente ao edifício, em1932, e a única filha do casal, Maria de Lourdes, foi testemunha da tragédia.
Após o incidente trágico, um tutor teria ficado responsável pela criança, que foi trancafiada numa torre, não suportou o isolamento e se suicidou. O espírito da jovem teria passado a assombrar quem passa pelo lugar. Barulhos e vultos são comuns desde então.
Igreja de Nossa Senhora das Dores - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Construída por quase 100 anos, entre 1807 e 1904, teria sido amaldiçoada no passado. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte em praça pública injustamente. Diante disso, antes do ser enforcado, o homem teria rogado uma praga contra a construção.
Castelinho da Rua Apa (São Paulo, SP) - Possui uma série de lendas e relatos sobre assombração. Muitos dizem que eventos trágicos, inclusive o suicídio de uma mulher, cuja presença espectral estaria no edifício.
Presídio do Ahú (Curitiba, PR) - Era o local onde ficavam os presos mais perigosos, assombrados por um fantasma em forma de palhaço. Foi inaugurado em 1905 e fechado em 2006. A construção contém um calabouço com cinco solitárias no subsolo. Passou a ser utilizada para gravações de cinema e TV.
Cruz do Patrão - Recife, Pernambuco - Localizada em uma área rural do Porto do Recife, esse monumento do século XIX tornou-se conhecido por causa de histórias envolvendo fantasmas e fenômenos sobrenaturais, como sons de gemidos e correntes.
Centro Cultural Martim Cererê - Goiânia, Goiás - Durante a Ditadura Militar (1964-1985), presos foramafogados nas caixas d’água do imóvel - e muita gente afirma que seus espíritos permaneceram ali. Hoje é local de shows e peças de teatro.
Cemitério do Gavião - São Luís, Maranhão - Fundado em 1855, logo após o final da epidemia de varíola que atingiu a população maranhense. Acredita-se que o fantasma de Ana Jansen, influente empresária do século 19 conhecida como a “Rainha do Maranhão”, assombre o local.
Casa das Sete Mortes - Salvador, Bahia - Há relatos de que um crime foi cometido em 1755, nunca desvendado e, desde então, outros assassinatos de escravos e suas famílias também aconteceram no lugar. A vizinhança afirma que escuta barulhos inexplicáveis dentro da residência.
Cemitério Santa Izabel - Belém, Pará - Foi a casa de Josephina Conte, ou “garota do táxi”, que morreu aos 16 anos. Diz a lenda que ela ganhava todos os anos uma viagem de carro por Belém e, até hoje, na noite do seu aniversário, assombra os taxistas para passear pela cidade e saltar na porta do cemitério.